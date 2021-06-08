Авиакатастрофа МАУ: посольство Ирана заявило о начале выплаты компенсаций семьям погибших

К этому времени некоторые из родственников погибших уже прибыли в Иран и получили компенсации.

Посольство Ирана в Украине заявило о начале выплаты компенсаций семьям погибших в результате катастрофы самолета МАУ возле Тегерана.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба дипломатического учреждения.

"Правительство утвердило постановление, согласно которому за каждого из погибших должно быть выплачено 150 тысяч долларов семьям погибших - как иностранным, так и иранским гражданам, согласно нормам относительно права наследства. К этому времени некоторые из родственников погибших уже прибыли и получили компенсации", - говорится в сообщении.

При этом Иран раскритиковал Международную группу по координации помощи жертвам катастрофы МАУ за то, что она якобы пытается политизировать вопрос выплаты компенсаций.

Напомним, в начале июня иранская сторона во время третьего раунда переговоров в Киеве заявила о готовности выплатить по $150 тыс. компенсации семьям украинцев, погибших в результате сбивания самолета МАУ.

Самолет Boeing 737-800NG авиакомпании "Международные авиалинии Украины" рейса PS752 из Тегерана в Киев был сбит вскоре после вылета из международного аэропорта столицы Ирана утром 8 января 2020 года. Погибли все 176 человек, которые были в самолете, - 167 пассажиров и 9 членов экипажа ( в том числе 55 граждан Канады и 30 постоянных жителей страны).

После нескольких дней возражений в Иране официально признали вину за сбивание украинского самолета из зенитно-ракетного комплекса противовоздушной обороны, назвали ошибочным, и взяли на себя ответственность.

Позже Иран полностью признал свою вину.

30 июля прошлого года в Киеве с участием иранской делегации начались переговоры относительно компенсаций семьям погибших.

В марте 2021 года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о сбивании пассажирского самолета компании "Международные авиалинии Украины" в январе 2020 года. В нем говорится о том, что причиной решения сбить самолет была ошибка оператора противовоздушной обороны, определившего самолет как "вражеский объект". В МИД на это ответили, что окончательный технический отчет Ирана о причинах аварии самолета "Международных авиалиний Украины" рейса PS 752 - это попытка скрыть истинные причины его сбивания.

Впоследствии министерство добавило, что Украина будет требовать рассмотрения на Совете ICAO обнародованного Ираном отчета об авиакатастрофе самолета МАУ и возобновления и продолжения иранской стороной технического расследования этой трагедии.

В апреле в Иране заявили, что десяти должностным лицам предъявлены обвинения. Ни одного имени или должности не назвали. В МИД на это ответили, что Украина не примет на веру не подтвержденную реальными доказательствами версию сбития самолета МАУ.

В мае Верховный суд канадской провинции Онтарио признал сбитие самолета МАУ в Иране террористическим актом.