В Госдепе США объяснили отказ от санкций против Nord Stream 2

Выведение Вашингтоном из-под санкций оператора Nord Stream 2 имеет “практическое значение”.

Об этом во время слушаний в Комитете по международным делам Палаты представителей заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает “Укринформ”.

Он напомнил, что строительство газопровода началось в 2010 году, и на момент, когда новая администрация США получила полномочий, проект был завершен на 90%. То есть, по словам Блинкена, учитывая почти завершенное строительство проекта, в Госдепартаменте США пришли к выводу, что санкции против Nord Stream 2 AG не помешали бы РоSSии достроить трубопровод.

В то же время он подчеркнул, что Nord Stream 2 является "фундаментально плохой идеей", однако решение было принято с учетом необходимости дальнейшего диалога с Германией по широкому кругу вопросов.

"Сейчас Германия садится за стол (переговоров - ред.), И мы активно с ними взаимодействуем, чтобы посмотреть, что можно, нужно, и я считаю, что мы должны сделать", - отметил Блинкен.

Он напомнил, что 19 мая США ввели санкции против 13-ти судов и четырех компаний, причастных к строительству "Северного потока-2".

"Это больше, чем мы когда-либо вводили по акту PEESA (Акт в поддержку энергетической безопасности Европы - ред.)», - отметил глава Госдепартамента США .

Блинкен также напомнил, что было выдано освобождение от санкций для компании Nord Stream 2 AG и ее гендиректора.

"Это освобождение может быть отменено", - подчеркнул госсекретарь США .

Напомним, что в конце мая президент США Джо Байден сообщил об отказе от жестких санкций против "Северного потока-2", которые могли бы предотвратить введение газопровода в эксплуатацию.

По его словам, на этапе, когда трубопровод практически достроен, это было бы "контрпродуктивным с точки зрения европейских отношений".

После того, как "Северный поток" достроят, РоSSия будет иметь инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

4 июня президент РоSSии Владимир Путин заявил о завершении работ по прокладке труб первой нитки газопровода "Северный поток-2".