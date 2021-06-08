Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом

Во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.

Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
Фото: РБК-Україна

Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.

По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.

"Он заявил президенту Зеленскому, что ждет (возможности - ред.) принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы", - сказал Салливан в понедельник на брифинге.

Байден также заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины.

Как уточнил Владимир Зеленский, встреча должна состояться в Вашингтоне в следующем месяце.

"Спасибо Джозефу Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - написал Зеленськийу Twitter.

Дякую @POTUS @JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 7, 2021

Напомним, по информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джозефом Байденом накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".

Встреча Байдена с Путиным запланирована на 16 июня. Стороны должны обсудить ситуацию вокруг событий в Украине и Беларуси, а также - тему стратегической стабильности.

Президент Украины во время пресс-конференции по итогам второго года каденции отметил, что опасается, что Байден и Путин договорятся о снятии санкций с "Северного потока".

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