Состоялся телефонный разговор Байдена с Зеленским, - Белый дом
Во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.
Фото: РБК-Україна
Президент США Джозеф Байден провел телефонный разговор со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает “Интерфакс-Украина”.
По словам советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, во время разговора Байден пригласил Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом.
"Он заявил президенту Зеленскому, что ждет (возможности - ред.) принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы", - сказал Салливан в понедельник на брифинге.
Байден также заверил Зеленского в поддержке Вашингтоном территориальной целостности и суверенитета Украины.
Как уточнил Владимир Зеленский, встреча должна состояться в Вашингтоне в следующем месяце.
"Спасибо Джозефу Байдену за приглашение во время нашего телефонного разговора посетить Белый дом в июле этого года. Очень жду встречи, чтобы обсудить пути расширения стратегического сотрудничества Украины и США", - написал Зеленськийу Twitter.
Дякую @POTUS@JoeBiden за запрошення під час нашої телефонної розмови відвідати Білий дім @WhiteHouse у липні цього року. Дуже очікую на зустріч, щоб обговорити шляхи розширення стратегічної співпраці України та #США
Напомним, по информации американских СМИ, Белый дом рассматривал возможность пригласить президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джозефом Байденом накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным, но отказался продвигать встречу после решения Зеленского сменить руководство НАК "Нафтогаз".
Встреча Байдена с Путиным запланирована на 16 июня. Стороны должны обсудить ситуацию вокруг событий в Украине и Беларуси, а также - тему стратегической стабильности.
Президент Украины во время пресс-конференции по итогам второго года каденции отметил, что опасается, что Байден и Путин договорятся о снятии санкций с "Северного потока".