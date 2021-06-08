Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила полномочия

Она призвала других членов НС сделать то же самое.

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила полномочия
Лариса Мудрак
Фото: facebook/Larisa Mudrak

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак заявила о сложении своих полномочий.

Она объяснила это "ситуацией и собственной гражданской позицией о самоотводе действующего Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда 4 июня". Мудрак в Facebook заявила, призвала к такому же шагу членов НС еще на прошлой неделе.

"Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо. Мой голос изначально был в меньшинстве в НС. Кризис в УКФ начался задолго до моего прихода. За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года", - заявила она.

Мудрак добавила, что дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя ситуацию, отметил, что "ситуация, безусловно, непростая".

"Замечательно, что конкурс состоялся, а значит, Дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего НС остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился. К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов НС, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ. Параллельно мы будем продолжать работу над внесением необходимых изменений в закон, чтобы не допустить повторения таких ситуаций", - прокомментировал Александр Ткаченко.

В случае если самоотвод членов НС будет продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего состава НС. Она будет происходить по закону, где соответственно двух кандидатов подает МКИП, двух - Офис Президента, двух -общественные организации, двух -учреждения культуры. Глава НС будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом НР УКФ.

Лариса Мудрак - политическая и общественная деятельница. Была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата Президента Украины. Главой наблюдательного совета УКФ она стала в апреле этого года.

1 июня в адрес премьер-министра Украины Д.Шмыгаля и министра культуры А.Ткаченко направили открытое письмо с выражением недоверия действующему составу Наблюдательного Совета УКФ и призывом посодействовать его роспуску и отменить его решения. Подписанты считают, что отклонение ряда проектов без должной аргументации на третьем этапе конкурса нарушает процедуру конкурса, заложенную в действующих нормативных документах.

"Эти действия нивелируют наработанные рабочие механизмы отбора проектов и наносят репутационный ущерб, провоцируя потерю доверия к институции - доверия, которое команда Фонда смогла получить благодаря настойчивости и последовательности", - говорилось в обращении.

На фоне кризиса в УКФ министр культуры Александр Ткаченко призвал сложить полномочия членов НС от общественных объединений. При этом министр не дал оценку участникам НС от министерства.

Мудрак признала наличие кризиса в институции и призвала к открытому диалогу общественности с коллективом фонда. Также она сказала, что готова взять самоотвод, если ситуация не улучшится в ближайшие недели.

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