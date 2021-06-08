Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак сложила полномочия

Она призвала других членов НС сделать то же самое.

Глава наблюдательного совета Украинского культурного фонда Лариса Мудрак заявила о сложении своих полномочий.

Она объяснила это "ситуацией и собственной гражданской позицией о самоотводе действующего Наблюдательного Совета Украинского культурного фонда 4 июня". Мудрак в Facebook заявила, призвала к такому же шагу членов НС еще на прошлой неделе.

"Услышала меня только Екатерина Чуева. Спасибо. Мой голос изначально был в меньшинстве в НС. Кризис в УКФ начался задолго до моего прихода. За месяц работы во время кризиса всех уровней удалось выбрать исполнительного директора и провести конкурсный отбор 2021 года", - заявила она.

Мудрак добавила, что дирекция может продолжить работу по выдаче грантов этого года.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, комментируя ситуацию, отметил, что "ситуация, безусловно, непростая".

"Замечательно, что конкурс состоялся, а значит, Дирекция сможет продолжить свою работу по выдаче грантов. Но вопрос о работе нынешнего НС остается открытым. И общественность, и министерство, и я лично заинтересован в том, чтобы период нестабильности, который мы сейчас наблюдаем, завершился. К сожалению, из-за законодательных пробелов в УКФ и в МКИП отсутствуют юридические рычаги влияния. Но я настаиваю на том, что самоотвод таких членов НС, как господин Сусленский и господин Тулузов, является лучшим решением для УКФ. Параллельно мы будем продолжать работу над внесением необходимых изменений в закон, чтобы не допустить повторения таких ситуаций", - прокомментировал Александр Ткаченко.

В случае если самоотвод членов НС будет продолжаться, будет рассматриваться вариант запуска процедуры переизбрания всего состава НС. Она будет происходить по закону, где соответственно двух кандидатов подает МКИП, двух - Офис Президента, двух -общественные организации, двух -учреждения культуры. Глава НС будет избираться из предложенных новых кандидатур обновленным составом НР УКФ.

Лариса Мудрак - политическая и общественная деятельница. Была заместителем председателя Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания, руководительницей Главной службы информационной политики Секретариата Президента Украины. Главой наблюдательного совета УКФ она стала в апреле этого года.

1 июня в адрес премьер-министра Украины Д.Шмыгаля и министра культуры А.Ткаченко направили открытое письмо с выражением недоверия действующему составу Наблюдательного Совета УКФ и призывом посодействовать его роспуску и отменить его решения. Подписанты считают, что отклонение ряда проектов без должной аргументации на третьем этапе конкурса нарушает процедуру конкурса, заложенную в действующих нормативных документах.

"Эти действия нивелируют наработанные рабочие механизмы отбора проектов и наносят репутационный ущерб, провоцируя потерю доверия к институции - доверия, которое команда Фонда смогла получить благодаря настойчивости и последовательности", - говорилось в обращении.

На фоне кризиса в УКФ министр культуры Александр Ткаченко призвал сложить полномочия членов НС от общественных объединений. При этом министр не дал оценку участникам НС от министерства.

Мудрак признала наличие кризиса в институции и призвала к открытому диалогу общественности с коллективом фонда. Также она сказала, что готова взять самоотвод, если ситуация не улучшится в ближайшие недели.