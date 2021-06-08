Оккупанты из гранатометов обстреляли позиции ВСУ на Донетчине

Раненых и погибших со стороны защитников нет.

Оккупанты из гранатометов обстреляли позиции ВСУ на Донетчине
Фото: пресс-служба СНБО

РоSSийско-оккупационные войска 7 июня по состоянию на 17 часов осуществили один обстрел позиций Операции Объединенных сил. Из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов враг стрелял вблизи Лебединского, что на Донетчине.

Украинские защитники открыли ответный огонь, сообщили на Facebook-странице штаба ООС.

"Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет. О действиях вооруженных формирований РоSSийской Федерации сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК", - говорится в сообщении.

К операции Объединенных сил привлечены и другие составляющие сил обороны, которые выполняют задачи по назначению. В частности, пиротехнические расчеты ГСЧС Украины разминировали около 2-х гектаров территории и передали на уничтожение 57 взрывоопасных предметов.

Напомним, что оккупационные войска глушат беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории. Дальность действия отдельных "глушилок" может достигать 120 км.

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