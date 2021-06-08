Руководителем организации партии "УДАР" в Житомирской области стал первый заместитель главы облсовета Дзюбенко

Его заместителем избрали Егора Чечеринду.

Руководителем организации партии "УДАР" в Житомирской области стал первый заместитель главы облсовета Дзюбенко
Фото: Дзюбенко і Чечеринда

Первый заместитель главы Житомирского облсовета Олег Дзюбенко стал руководителем местной ячейки партии "УДАР Виталия Кличко", а его заместителем назначили журналиста Егора Чечеринду. О соответствующем решении собрания областной организации партии сообщили в пресс-службе политсилы.

Дзюбенко заявил, что "УДАР" стал средством объединения для защиты интересов украинцев.

"Мы откликнулись на призыв Виталия Кличко к местному самоуправлению, к представителям общественного сектора, экспертов и всех неравнодушных граждан консолидировать усилия в борьбе с вызовами, которые стоят перед Украиной", - заявил он.

Дзюбенко очертил свои задачи, в частности - сформировать мощную команду, которая будет отстаивать интересы местного самоуправления в Житомирской области, найти способы решения проблем украинцев и приложить усилия для достижения европейских стандартов жизни в Украине.

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