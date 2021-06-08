Главой следующей Генассамблеи ООН избран представитель Мальдив

Абдулла Шахид возглавляет МИД Республики Мальдивы.

Главой следующей Генассамблеи ООН избран представитель Мальдив
Абдулла Шахід
Фото: Wikipedia

Главой следующей, 76-й, сессии Генеральной Ассамблеи ООН избран представитель Мальдив, министр иностранных дел Мальдивской Республики Абдулла Шахид. Соответствующее решение принято на заседании в Нью-Йорке, пишет "Укринформ".

На должность главы сессии претендовал также представитель Афганистана.

"143 голосами из 191 путем тайного голосования страны-члены ООН избрали главой руководителя внешнеполитического ведомства Мальдив", - сообщил корреспондент.

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица на своей странице в Facebook напомнил, что 3 июня министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Мальдив Абдуллой Шахидом, во время которого они обсудили взаимодействие в рамках Генассамблеи ООН и других международных организаций. Кулеба выразил благодарность за поддержку Мальдивами резолюции ГА ООН по милитаризации Крыма и частей Черного и Азовского морей.

В апреле постоянная представительница Мальдив при ООН Тильмиза Хусейн участвовала в мероприятиях по популяризации украинского борща в рамках мероприятий для внесения его в перечень культурного наследия ЮНЕСКО.

"Мальдивы благосклонно относятся к Украине в политическом плане - поддерживали некоторые наши резолюции и решения", - заявлял Кислица раньше.

Участие в выборах главы семьдесят шестой Генассамблеи имели право принимать представители стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Главой семьдесят пятой сессии с сентября 2020 года является представитель Турции Волкан Бозкыр. Председатель избирается на один год.

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