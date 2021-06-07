РоSSия вышла из Договора об открытом небе

РоSSийский президент подписал закон "О денонсации РоSSийской Федерацией Договора об открытом небе", чем окончательно разорвал это соглашение, одним из подписантов которого является и Украина. Документ с подписью Владимира Путина опубликован на интернет-портале правовой информации, ранее он был одобрен Госдумой и Советом Федерации, пишет DW.

Процесс выхода РоSSия инициировала в январе 2021-го. Причиной этого решения страна назвала "надуманные поводы США ".

Договор был подписан в марте 1992 года, тогда участниками стали 23 государства. Подписанты обязались предоставлять возможность осуществлять надзорные полеты над своей территорией на основе запроса в пределах квот. Самолеты, осуществляющие мониторинг, не должны быть оснащены вооружением. В Украине миссии наблюдения выполняет специальная эскадрилья "Голубая тропа" в составе Воздушных сил Вооруженных Сил Украины.

Для целей ДОН в Украине используется один аэродром "открытого неба" - Борисполь, где начинаются и завершаются наблюдательные полеты над Украиной (дальность наблюдательного полета составляет 2100 км).

В 2017 году участниками Договора были уже 34 страны. В 2014 году США начали кампанию по запрету на полеты новых роSSийских инспекционных самолетов из-за высоких разведывательных характеристик.

В ноябре 2019-го Госдеп США выдвинул претензии к РоSSии в рамках договора, среди них - отказ РФ разрешить надзорные перелеты в районе Абхазии и Южной Осетии. По мнению США , таким образом РоSSия продвигала свою позицию относительно того, что эти территории являются "независимыми государствами", а не оккупированными.

Администрация президента США Дональда Трампа 22 мая сообщила иностранным партнерам о выходе из Договора об открытом небе, позволяющего свободные полеты невооруженных наблюдательных летательных аппаратов в воздушном пространстве стран, подписавших договор.