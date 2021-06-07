Украинского торгпреда Качку избрали главой Международного совета по зерну

Он будет председательствовать в течение 2021-2022 годов.

Фото: Макс Требухов

Торгового представителя Украины Тараса Качку избрали главой Международного совета по зерну на 2021-2022 годы. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Украина впервые в истории будет председательствовать в этой влиятельной международной организации. Это воплощение лидерских амбиций нашего государства, удостоверяющее его статус гаранта продовольственной безопасности мира", - написал он.

Вітаю @taraskachka з обранням Головою Міжнародної ради по зерну @IGCgrains на 2021-2022 роки. Україна вперше в історії головуватиме у цій впливовій міжнародній організації. Це втілення лідерських амбіцій нашої держави, що засвідчує її статус гаранта продовольчої безпеки світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 7, 2021

Международный совет по зерну - межправительственная организация, контролирующая Конвенцию о торговле зерном и способствующая торговле. Штаб-квартира организации находится в Лондоне. По состоянию на апрель прошлого года членами организации были 11 производителей и 18 импортеров.