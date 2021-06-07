Зеленский призвал нардепов принять антикоррупционную стратегию

В первом чтении документ одобрили еще в ноябре 2020-го.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал народных депутатов принять закон "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", который был проголосован за основу еще в ноябре 2020 года.

На форуме Zero Corruption Conference 2021 в Киеве Зеленский сообщил, что в последние четыре года в Украине отсутствует программный документ - Антикоррупционная стратегия. Об этом пишет пресс-служба Офиса президента.

"Депутатам необходимо как можно быстрее принять внесенный правительством проект "Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы" и утвердить такую стратегию", - отметил президент.

По его словам, документ должен содержать пять главных принципов: оптимизация функций государственных органов и устранение дублирования; цифровая трансформация реализации полномочий органов государственной власти и местного самоуправления и полное открытие данных; удобные и законные сервисы; неотвратимость ответственности за коррупционные правонарушения и общественная нетерпимость к коррупции; утверждение культуры добропорядочности и уважение к верховенству права.

Напомним, что стратегия определяет восемь главных сфер, где необходимы изменения: суд, прокуратура, полиция; государственное регулирование экономики; государственный и частный секторы экономики; налоги и таможня; строительство, земля, инфраструктура; сектор обороны; здравоохранение, социальная защита; система предотвращения и противодействия коррупции в целом.

Зеленский призвал принять этот документ еще в сентябре 2020-го. По мнению президента, отсутствие стратегии является причиной низкой эффективности антикоррупционных органов.