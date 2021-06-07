В НАТО заявили, что у них нет консенсуса относительно ПДЧ для Украины

Однако в блоке засвидетельствуют, что Украина и Грузия имеют перспективы членства.

В НАТО заявили, что у них нет консенсуса относительно ПДЧ для Украины
Фото: nato.int

В НАТО пока нет консенсуса для предоставления плана действий по членству для Украины. Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Альянса Мирча Джоанэ во время конференции "Демократия в действии", пишет УП.

Он отметил, что на июньском саммите лидеры Альянса не дадут согласия на получение ПДЧ Украиной и Грузией.

"НАТО - организация, основанная на консенсусе. По этому вопросу консенсуса пока нет", - пояснил он.

В то же время Джоанэ сказал, что на саммите в итоговом заявлении подтвердят, что Украина и Грузия имеют перспективу членства в НАТО, а политика открытых дверей неизменна. Он призвал Украину "держать курс и проводить реформы".

Напомним, что план действий по членству - программа действий для стран-кандидатов в члены организации. В 2008 году Украина направила в Брюссель письмо с просьбой включить ее в программу ПДЧ, но через два года Виктор Янукович ликвидировал комиссию по подготовке страны к членству в НАТО.

Особенно остро вопрос получения ПДЧ снова встал на фоне того, как РоSSия стягивала свои войска в Крым и к украинским границам. США и ранее заявляли о поддержке Украины по ПДЧ, однако напоминали, что решение должны принимать не они, а блок в целом.

В мае вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что решение о предоставлении Украине Плана действий по членству не будет приниматься во время саммита НАТО в июне этого года.

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