На Луганщине завербованный ФСБ РоSSии украинец пытался совершить теракт

Он собирался взорвать автомобиль руководителя научного института.

Фото: Офис генпрокурора

В Луганской области разоблачили завербованного ФСБ РоSSии украинца, который планировал теракт. Мужчину задержали после закладки и попытки приведения в действие взрывчатки.

Подозреваемый служил в "народной милиции" "ЛНР" и с 2020 года был завербован для разведывательно-подрывной деятельности против Украины, сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора.

"С целью выполнения задачи он через пособников пытался получить секретную информацию из научного института г. Харькова по новейшей военной технике и программам разработок использования беспилотных летательных аппаратов, однако один из его сообщников в феврале 2021 года был задержан. Продолжая свою противоправную деятельность, мужчина прибыл с территории РФ в город Северодонецк, где планировал совершить террористический акт путем закладки самодельного взрывного устройства, заранее подготовленного кураторами ФСБ РФ, в автомобиль руководителя института", - говорится в сообщении.

Подозреваемого задержали именно при попытке приведения взрывчатки в действие.

Фото: Офис генпрокурора

Напомним, что бывшему чиновнику Администрации президента и Совета национальной безопасности и обороны Украины объявили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины). Он был завербован спецслужбами другой страны и собирал и анализировал секретные данные.

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