Оккупационные войска глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территории

Дальность действия отдельных "глушилок" может достигать 120 км.

Оккупационные войска глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территории
Фото: twitter.com/gremingerosce

Оккупационные войска глушат беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в понедельник, 7 июня.

По данным украинских военных, оккупационные силы используют средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал беспилотников в местах взлета и посадки летательных аппаратов миссии в районе Константиновки, Степановки и Бахмута.

Это привело к выводу из строя трех летательных аппаратов миссии в марте-апреле, в результате чего полеты были отложены почти на месяц.

По оценке украинских военных, активная деятельность роSSийских комплексов РЭБ зафиксирована в районах Донецка, Горловки, Первомайска, Безыменного. Так, 1 июня техническими средствами СММ ОБСЕ был зафиксирован факт использования СБ-636 "Свет-КУ", принятого на вооружение Вооруженных сил РФ в 2012 году.

Беспилотники ОБСЕ также фиксировали комплексы РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синица", РБ-636 "Свет-КУ", СБ-341В "Леер-3". Дальность действия отдельных комплексов может достигать 120 км.

Напомним, что в этом году ОБСЕ только в последний момент удалось продлить мандат мониторинговой миссии на следующие 12 месяцев.

Украина надеется, что продление мандата обеспечит непрерывную мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в Украине для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины. Миссия должна отслеживать развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, особенно в районах, прилегающих к временно неподконтрольной правительству Украины участку роSSийско-украинской государственной границы.

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