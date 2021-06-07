Оккупационные войска глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территории

Оккупационные войска глушат беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории.

Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в понедельник, 7 июня.

По данным украинских военных, оккупационные силы используют средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал беспилотников в местах взлета и посадки летательных аппаратов миссии в районе Константиновки, Степановки и Бахмута.

Это привело к выводу из строя трех летательных аппаратов миссии в марте-апреле, в результате чего полеты были отложены почти на месяц.

По оценке украинских военных, активная деятельность роSSийских комплексов РЭБ зафиксирована в районах Донецка, Горловки, Первомайска, Безыменного. Так, 1 июня техническими средствами СММ ОБСЕ был зафиксирован факт использования СБ-636 "Свет-КУ", принятого на вооружение Вооруженных сил РФ в 2012 году.

Беспилотники ОБСЕ также фиксировали комплексы РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синица", РБ-636 "Свет-КУ", СБ-341В "Леер-3". Дальность действия отдельных комплексов может достигать 120 км.

Напомним, что в этом году ОБСЕ только в последний момент удалось продлить мандат мониторинговой миссии на следующие 12 месяцев.