Оккупационные войска глушат беспилотники ОБСЕ на подконтрольной Украине территории
Дальность действия отдельных "глушилок" может достигать 120 км.
Оккупационные войска глушат беспилотники мониторинговой миссии ОБСЕ на подконтрольной Украине территории.
Об этом сообщил штаб Операции объединенных сил в понедельник, 7 июня.
По данным украинских военных, оккупационные силы используют средства радиоэлектронной борьбы, которые глушат сигнал беспилотников в местах взлета и посадки летательных аппаратов миссии в районе Константиновки, Степановки и Бахмута.
Это привело к выводу из строя трех летательных аппаратов миссии в марте-апреле, в результате чего полеты были отложены почти на месяц.
По оценке украинских военных, активная деятельность роSSийских комплексов РЭБ зафиксирована в районах Донецка, Горловки, Первомайска, Безыменного. Так, 1 июня техническими средствами СММ ОБСЕ был зафиксирован факт использования СБ-636 "Свет-КУ", принятого на вооружение Вооруженных сил РФ в 2012 году.
Беспилотники ОБСЕ также фиксировали комплексы РЭБ Р-330Ж "Житель", Р-934Б "Синица", РБ-636 "Свет-КУ", СБ-341В "Леер-3". Дальность действия отдельных комплексов может достигать 120 км.
Напомним, что в этом году ОБСЕ только в последний момент удалось продлить мандат мониторинговой миссии на следующие 12 месяцев.
Украина надеется, что продление мандата обеспечит непрерывную мониторинговую деятельность СММ ОБСЕ в Украине для объективного и своевременного информирования международного сообщества о проявлениях вооруженной агрессии РоSSийской Федерации против Украины. Миссия должна отслеживать развитие ситуации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины, особенно в районах, прилегающих к временно неподконтрольной правительству Украины участку роSSийско-украинской государственной границы.