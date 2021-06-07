Суд признал незаконным увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" и присудил ему компенсацию 3 млн гривен

Волынец проработал в должности два месяца, хотя имел контракт до ноября 2020 года.

Бывший глава ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" Виталий Волынец отсудил у этой компании 2,94 млн гривен зарплаты после своего увольнения в 2019 году. О соответствующем решении Оболонского райсуда от 5 июня пишет Liga.net.

Суд признал увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" незаконным и обязал выплатить ему среднюю зарплату за 343 дня "вынужденного прогула" со дня увольнения по день окончания контракта 1 ноября 2020 года. Средняя его зарплата составляла 180 тысяч гривен в месяц.

Суд установил, что чиновник был уволен в марте 2019 года, а приказ об увольнении ему вручили в сентябре.

Напомним, что вместо Волынца главой "Нафтогаз Трейдинг" была назначена Ирина Михайленко.