Суд признал незаконным увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" и присудил ему компенсацию 3 млн гривен
Волынец проработал в должности два месяца, хотя имел контракт до ноября 2020 года.
Бывший глава ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" Виталий Волынец отсудил у этой компании 2,94 млн гривен зарплаты после своего увольнения в 2019 году. О соответствующем решении Оболонского райсуда от 5 июня пишет Liga.net.
Суд признал увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" незаконным и обязал выплатить ему среднюю зарплату за 343 дня "вынужденного прогула" со дня увольнения по день окончания контракта 1 ноября 2020 года. Средняя его зарплата составляла 180 тысяч гривен в месяц.
Суд установил, что чиновник был уволен в марте 2019 года, а приказ об увольнении ему вручили в сентябре.
Напомним, что вместо Волынца главой "Нафтогаз Трейдинг" была назначена Ирина Михайленко.
Волынца СМИ приписывали к "вертикали Витренко" в "Нафтогазе", директор по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов обвинял его в потере 300 млн грн за два месяца работы. В интервью Liga Фаворов сказал, что у Волынца не было опыта в трейдинге, а после увольнения он "решил мне насолить". "Нафтогаз Трейдинг" создавался для наращивания продажи газа на рынке.