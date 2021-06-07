Суд признал незаконным увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" и присудил ему компенсацию 3 млн гривен

Волынец проработал в должности два месяца, хотя имел контракт до ноября 2020 года.

Суд признал незаконным увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" и присудил ему компенсацию 3 млн гривен
Віталій Волинець
Фото: YouTube.

Бывший глава ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" Виталий Волынец отсудил у этой компании 2,94 млн гривен зарплаты после своего увольнения в 2019 году. О соответствующем решении Оболонского райсуда от 5 июня пишет Liga.net.

Суд признал увольнение руководителя "Нафтогаз Трейдинг" незаконным и обязал выплатить ему среднюю зарплату за 343 дня "вынужденного прогула" со дня увольнения по день окончания контракта 1 ноября 2020 года. Средняя его зарплата составляла 180 тысяч гривен в месяц.

Суд установил, что чиновник был уволен в марте 2019 года, а приказ об увольнении ему вручили в сентябре.

Напомним, что вместо Волынца главой "Нафтогаз Трейдинг" была назначена Ирина Михайленко.

Волынца СМИ приписывали к "вертикали Витренко" в "Нафтогазе", директор по интегрированному газовому бизнесу Андрей Фаворов обвинял его в потере 300 млн грн за два месяца работы. В интервью Liga Фаворов сказал, что у Волынца не было опыта в трейдинге, а после увольнения он "решил мне насолить". "Нафтогаз Трейдинг" создавался для наращивания продажи газа на рынке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Блок рекламы


Похожие новости
67 миллионеров из "Слуги народа" получают компенсацию для аренды жилья, - КИУ67 миллионеров из "Слуги народа" получают компенсацию для аренды жилья, - КИУ
Геращенко: Малюська признал, что законопроект против олигархов направлен против ПорошенкоГеращенко: Малюська признал, что законопроект против олигархов направлен против Порошенко
Телеканал ATR получит 25 млн гривен из госбюджетаТелеканал ATR получит 25 млн гривен из госбюджета
Суд арестовал задержанного за взятку экс-заместителя главы Черниговской ОГА с залогом 4,4 млн гривенСуд арестовал задержанного за взятку экс-заместителя главы Черниговской ОГА с залогом 4,4 млн гривен
Верховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музеяВерховный суд признал незаконным увольнение Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея
Директор одной из структур "Нафтогаза" попался на взятке 1 млн гривенДиректор одной из структур "Нафтогаза" попался на взятке 1 млн гривен
Суд назначил президенту Академии аграрных наук залог 1,4 млн гривен по подозрению во взяточничествеСуд назначил президенту Академии аграрных наук залог 1,4 млн гривен по подозрению во взяточничестве
Президентский университет Зеленского будет стоить 7,2 млрд гривенПрезидентский университет Зеленского будет стоить 7,2 млрд гривен
Руководителя Нацагентства по вопросам госслужбы переназначили на пять летРуководителя Нацагентства по вопросам госслужбы переназначили на пять лет
Макрон признал политическую ответственность Франции за геноцид в РуандеМакрон признал политическую ответственность Франции за геноцид в Руанде
Последние новости
Подгружаем последние новости