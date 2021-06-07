Украина сможет заполнить рынок топлива в случае дефицита из-за Беларуси за несколько недель, - торгпред

Впрочем, такая ситуация будет самым негативным развитием событий.

Украина сможет заполнить рынок топлива в случае дефицита из-за Беларуси за несколько недель, - торгпред
Тарас Качка

Большую часть на украинском рынке топлива занимает Беларусь, за нефтепродукты этой страны государство платит около миллиарда долларов. Об этом в интервью "Радио Свобода" сообщил торговый представитель Украины Тарас Качка.

"Главное конкурентное преимущество Беларуси - это географическая близость Мозырского завода, который является основным поставщиком. И у нас были совещания, если вдруг будет крупный кризис ... Хотя очевидно, что это будет самое негативное развитие событий", - считает он.

По словам Качки, в случае дефицита топлива Украина сможет за несколько недель восполнить недостаток белорусских продуктов, но возникнет вопрос цены.

"Но мы не можем назвать это зависимостью. Мы можем назвать это достаточно таким взаимовыгодным коммерческим сотрудничеством. И, безусловно, этот фактор тоже учитывается", - добавил он.

Напомним, что в мае появилась информация о том, что Белорусская нефтяная компания (БНК) прекращает поставки в Украину бензина А-95, при том, что на нее приходится около половины всего отечественного рынка этой марки. Позже БНК опровергла отказ поставлять топливо в Украину, однако признала, что из-за ремонта на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе его объемы могут быть меньше.

Кроме того, Беларусь ввела лицензирование импорта украинских товаров, в частности: пива, соков, шоколада, стиральных машин, мебели и т.д.

Такая синхронная атака с двух сторон наводит на мысль, что это может быть местью за присоединение Киева к западным санкциям против Минска в связи с принудительной посадкой самолета компании Ryanair с целью задержания оппозиционного журналиста Романа Протасевича.  

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