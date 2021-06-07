Экс-сотруднику Администрации президента и СНБО объявили подозрение в государственной измене

Бывшему чиновнику Администрации президента и Совета национальной безопасности и обороны объявили о подозрении в государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

По данным следствия, в течение 2014 года подозреваемый, работавший тогда в Администрации президента, а затем - СНБО, имея доступ к государственной тайне, вступил в преступный сговор с представителем иностранной спецслужбы и передал ему сведения, которые получал в связи с выполнением служебных обязанностей, сообщили в пресс-службах СБУ и Офиса генпрокурора. Имени подозреваемого не называют. В комментарии LB.ua в пресс-службе СБУ добавили, что подозреваемый не был публичным лицом, а работу в отношении него правоохранители начали еще в 2016-2017 годах.

"Незаконные действия подозреваемого заключались в сборе, систематизации и проведении аналитики сведений, касающихся сферы экономики, внутриполитической обстановки, международных отношений, а также стратегического сотрудничества Украины с ЕС , РФ и Китаем вне зависимости от характера информации, а также грифа ограничения доступа к ней", - отметили в Офисе генпрокурора.