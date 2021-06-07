Глава МИД Кулеба 8 и 9 июня посетит Германию

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует посетить Германию с рабочим визитом 8 и 9 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Кабинета министров.

Кулеба проведет переговоры с главой МИД Хайко Маасом и двусторонние встречи с руководством парламента, членами правительства, лидерами ведущих политических партий и представителями бизнес-кругов Германии.

"Ключевыми темами визита станут двусторонние отношения Украины и Германии, поддержка усилий по восстановлению суверенитета и территориальной целостности нашего государства, дальнейшая интеграция Украины в ЕС и НАТО, энергетическая безопасность Украины и Европы", - отмечается в сообщении.

Напомним, власти Германии поддерживают строительство роSSийского газопровода "Северный поток-2". Эта позиция повлияла на решение президента США Джо Байдена, который заявил 25 мая, что его администрация решила не вводить санкции против компании Nord Stream 2 AG - оператора проекта "Северный поток-2", а также ее генерального директора Маттиаса Варнига, потому что газопровод уже практически достроен и штрафные санкции на данном этапе стали бы "контрпродуктивными".

Американский президент подчеркнул, что "не может приказывать Германии, что ей делать, а что - нет". Байден также подчеркнул, что с самого начала выступал против "Северного потока-2".