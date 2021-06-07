Кличко заявил, что не получал приглашения на Конгресс местных властей Зеленского

Мэр Киева отметил, что просил встречи с президентом как глава Ассоциации городов Украины.

Кличко заявил, что не получал приглашения на Конгресс местных властей Зеленского
Фото: facebook/Кличко - мер

Мэр Киева и глава Ассоциации городов Украины Виталий Кличко не получал приглашения на заседание Конгресса местных и региональных властей, созданного при президенте. Об этом Кличко сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Приглашения я не получил. На онлайн-связи наблюдал за ходом конференции", - отметил он.

Кличко добавил, что некоторых мэров на это мероприятие пригласили. Он отметил также, что ранее просил встречи с Владимиром Зеленским как глава Ассоциации городов Украины.

"В последний раз я общался с президентом полгода назад. Один раз я встретился до этого, еще полгода не встречался. Но вопросов очень много. И это не мои личные вопросы. Речь о решении ключевых проблем мегаполиса, в котором живет каждый десятый украинец. У нас очень много вопросов, касающихся коммуникаций с различными ветвями власти", - заявил Кличко.

Напомним, что Конгресс местных и региональных властей - консультативно-совещательный орган при президенте Украины. Он создан взамен Совета развития общин и территорий. Состоит из двух палат. Первая - местные власти, главы ОТО, райсоветы. Вторая - главы обладминистраций и советов.

Конгресс является "площадкой при президенте", которая должна объединить законодательную и исполнительную власть и организации местного самоуправления. Его называют прообразом двухпалатного парламента.

На прошлой неделе палата местной власти провела первое заседание, его открывал президент. Возглавил эту палату мэр Львова Андрей Садовый, а его заместителями стали мэр Житомира Сергей Сухомлин и мэр Днепра Борис Филатов.

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