Франция откроется для украинцев с 9 июня. Кто сможет въехать в страну

Правительство Франции разрешило въезд туристам из Украины с 9 июня, но при соблюдении жестких условий. Об этом говорится в официальной презентации по смягчению карантинных мер, представленной на портале avianews.com.

Фото: ukrinform.ru

Все страны мира будут распределены на три сектора — зеленый, оранжевый и красный. Украина попала в оранжевую зону.

Подробности новых правил

Новые правила предусматривают, что украинские туристы смогут совершать поездки во Францию, если они прошли полную вакцинацию от коронавируса препаратом, который одобрило Европейское агентство лекарственных средств (EMA). В таком случае разрешены поездки с любой целью. Невакцинированные люди по-прежнему смогут въехать в страну только «по особым причинам».

В число одобренных вакцин вошли Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Следует учитывать, что пока неясно, является ли вакцина индийского производства CoviShield на основе разработки AstraZeneca одобренной, поскольку на сайте EMA указано другое торговое название вакцины, которая разрешена к использованию — Vaxzevria.

Сертификат о вакцинации признается Францией, если прошло 2 недели с момента ввода последней дозы для 2-дозовых вакцин и 4 недели с момента ввода 1-дозовой вакцины.

Если человек переболел covid-19, он может сделать только одну прививку, при этом до момента въезда во Францию должно пройти не менее 2 недель.

Вакцинация не освобождает туристов от необходимости сдавать тесты на covid-19. Перед вылетом необходимо пройти тест на антиген или методом ПЦР. В первом случае справка действительна 48 часов, во втором — 72 часа.