Зеленский поставил целью высадить в Украине за три года миллиард деревьев

Президент Владимир Зеленский объявил о подписании указа о запуске программы, целью которой является увеличение в Украине площади лесов на 1 миллион гектаров.

"Мы поставили перед собой амбициозную, но, я уверен, достижимую цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров. Для этого в ближайшие три года мы хотим высадить в Украине миллиард деревьев. Соответствующий указ о старте этой программы я хочу подписать именно здесь, на нашей встрече", - сказал Зеленский во время выступления на форуме "Украина 30. Экология".

По словам Зеленского, реформирование лесной отрасли Украины происходит впервые за 50 лет.

"Мы начали это преобразование. Все эти преобразования, которые изменят систему управления лесами, введут лучшие европейские практики и сделают эту отрасль максимально открытой. Мы вводим новые правила продажи древесины, которые ликвидируют "серый" рынок", - сказал президент.

Во время пресс-конференции после своего выступления Зеленский заявил, что Украине уже удалось ликвидировать системную незаконную вырубку лесов.

"Как система, это полностью остановлено - и с точки зрения перевозки через таможню, и с точки зрения вырубки леса в Карпатах. Единичных случаев много. Задействованы ли тут отдельные крупные компании? К сожалению, этим и правоохранители занимались, и правоохранители крышевали. Сейчас, я считаю, такого системного уже нет", - сказал президент, отвечая на вопросы журналистов.

"Чистят лес? Да. Что-то вырубают? Да. Но еще раз говорю: системную [вырубку] мы остановили", - добавил он.

Зеленский также подчеркнул, что все усилия государства будут напрасными, если жители лесных регионов сами не прекратят вырубку.

"При всем уважении к Ивано-Франковской области, там люди живут, и они же на этом зарабатывают. Это те же лесники, которые находятся там. И когда вы их вычищаете, заменяете, они три-четыре месяца поработали - и снова начинают это делать. Если люди на местах не понимают ценности своей природы, до конца эти пятна, к сожалению, вы не выведете. Все равно есть человеческий фактор", - сказал президент.

Напомним, что по данным Гослесагентства, общая площадь лесного фонда Украины составляет около 10,4 млн га.