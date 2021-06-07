67 миллионеров из "Слуги народа" получают компенсацию для аренды жилья, - КИУ

Комитет избирателей Украины проанализировал декларации депутатов Верховной Рады, которые получают бюджетную компенсацию для аренды жилья.

Об этом сообщила пресс-служба КИУ.

Так, из 147 нардепов, арендующих жилье за бюджетные средства, 81 имеет на своих счетах более 1 млн гривен. Среди депутатов-миллионеров больше всего представителей фракции "Слуга народа" (67 человек). Также по четыре депутата-миллионера, арендующих жилье, входит в состав групп "За будущее" и "Доверие", два депутата - внефракционных, два - члены "Евросолидарности", один - "Батькивщины" и один - из "Оппозиционной платформы За жизнь".

Среди самых богатых депутатов, получающих бюджетные средства на аренду жилья: Олег Воронько, «Слуга народа», (задекларировал 129 млн гривен) Сергей Магера, внефракционный (25,5 млн грн), Остап Шипайло, «Слуга народа» (22,5 млн гривен), Александр Трухин, «Слуга народа» (20,9 млн гривен), Анатолий Урбанский, «За будущее» (19,8 млн гривен), Александр Пономарев, ОПЗЖ (19,3 млн гривен), Олег Мейдич, «Батькивщина» (14 млн гривен), Валерий Лунченко, «Доверие» (12,8 млн гривен), Степан Чернявский, «Слуга народа» (11,5 млн гривен), Павел Павлиш, «Слуга народа» (10,8 млн гривен).

"По мнению КИУ, в Верховной Раде стоит отказаться от практики выплаты средств для народных депутатов на аренду жилья. Абсолютное большинство депутатов, получающих такие средства, могли бы оплачивать наем жилья самостоятельно. Размер заработной платы народного депутата позволяет оплачивать аренду квартиры в г. Киеве без помощи средств налогоплательщиков. Законодательные нормы о компенсации депутатам средств на наем жилья являются пережитком прошлого, от которого следует отказаться", - отметил глава КИУ Алексей Кошель.

Согласно ч.1 ст. 35 Закона "О статусе народного депутата Украины" в расходах на обеспечение деятельности ВРУ предусматриваются средства на аренду жилья или наем гостиничного номера. Народному депутату на аренду жилья или наем гостиничного номера на основании его заявления ежемесячно выдаются средства для компенсации стоимости аренды. Право на получение таких средств имеют народные депутаты, которые не обеспечены жильем в городе Киеве и место проживания которых, согласно их регистрации, находится на расстоянии более 30 км от границ города.

В среднем ежемесячно народные депутаты получают из бюджета 20 тыс. гривен для найма жилья.

Напомним, в апреле депутаты фракции "Слуга народа" задекларировали 1 млрд 103 млн гривен наличных средств. Также почти 100 "слуг народа" в 2020 году купили автомобиль, квартиру или землю.

Кроме того, украинские чиновники в 2021 году задекларировали 75 млрд гривен в биткоинах.