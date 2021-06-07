"Голос" обнародовал заявление о выходе Притулы из партии

Партия ожидает письменного заявления о выходе.

"Голос" обнародовал заявление о выходе Притулы из партии
Фото: goloszmin.org

Партия "Голос" обнародовала заявление относительно сообщения Сергея Притулы по поводу выхода из политсилы. В пресс-службе отметили, что "не удивлены тем, что личные амбиции Сергея Притулы и желание получить руководящие должности любой ценой взяли верх над общей целью".

Общей целью политисила называет построение большой либеральной партии в Украине и совместное воплощение программных обещаний.

"Желаем ему удачи в построении собственного политического проекта, за который он, очевидно, возьмется, а также в карьере в шоу-бизнесе, которую он успешно продолжает. Объявление о выходе из партии требует письменного заявления, поэтому мы ожидаем письменное заявление Сергея Притулы о выходе. То же касается тех, кто захочет присоединиться к нему, потому что сидеть на двух стульях, во-первых, неудобно, а во-вторых, безответственно", - высказались в "Голосе".

В партии отметили, что желание отдельных партийцев отказаться от программных основ и идти своим политическим путем не останавливает процесс развития партии.

Напомним, что сегодня Сергей Притула объявил о решении выйти из партии из-за несогласия с политикой нынешнего руководства "Голоса".

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