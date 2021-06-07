Зеленский надеется обойтись без референдума об олигархах

Президент Владимир Зеленский надеется обойтись без всеукраинского референдума относительно закона об олигархах.

Об этом он сказал в понедельник во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экология", комментируя свое пятничное видеообращение, в котором он заявил о возможности такого референдума.

"Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Это большое политическое загрязнение имиджа Украины за рубежом, поэтому я знаю, что за мою каденцию мы избавимся от всех олигархов. Я давал слово и иду к этому", - сказал он.

Поэтому, подчеркнул Зеленский, он готов к референдуму, если депутаты Верховной Рады попытаются заблокировать принятие зарегистрированного им законопроекта.

"Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу не голосования, сбивания, изменения этого законопроекта, отсрочки, мне нужна будет поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка - общества. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", - сказал Зеленский.

При этом он подчеркнул, что он верит в благоразумие Верховной Рады и надеется обойтись без референдума.

"Референдум - это праздник, как выборы. Мы хотим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы можем пройти парламент, и все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали люди, мажоритарщики, поддержали закон. А те партии, которые сегодня говорят об оппозиции к власти, в этом вопросе не могут быть в оппозиции к власти, прикрываясь тем, что это какой-то не такой закон", - сказал Зеленский.

Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.

Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5559 был внесен в ВР 2 июня.

Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, вводит определение лица, имеющего значительное влияние на СМИ , и обязывает подавать "декларации" за контакты с такими лицами.

По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в реестр олигархов точно попадут Петр Порошенко и Игорь Коломойский.