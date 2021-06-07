Зеленский надеется обойтись без референдума об олигархах
"За мою каденцию мы избавимся от всех олигархов".
Президент Владимир Зеленский надеется обойтись без всеукраинского референдума относительно закона об олигархах.
Об этом он сказал в понедельник во время пресс-конференции в рамках форума "Украина 30. Экология", комментируя свое пятничное видеообращение, в котором он заявил о возможности такого референдума.
"Я не хочу, чтобы у нас были олигархи. Это большое политическое загрязнение имиджа Украины за рубежом, поэтому я знаю, что за мою каденцию мы избавимся от всех олигархов. Я давал слово и иду к этому", - сказал он.
Поэтому, подчеркнул Зеленский, он готов к референдуму, если депутаты Верховной Рады попытаются заблокировать принятие зарегистрированного им законопроекта.
"Если я буду видеть влияние этих людей на парламент Украины по поводу не голосования, сбивания, изменения этого законопроекта, отсрочки, мне нужна будет поддержка. А если у меня не будет поддержки парламента, у меня остается самая главная поддержка - общества. И именно тогда я вынесу вопрос об олигархах на референдум", - сказал Зеленский.
При этом он подчеркнул, что он верит в благоразумие Верховной Рады и надеется обойтись без референдума.
"Референдум - это праздник, как выборы. Мы хотим что-то изменить, и я знаю, что от моего голоса это зависит. Поэтому на референдуме должны быть фундаментальные вопросы. Я не хотел бы, чтобы вопрос закона об олигархах был для людей фундаментальным. Я считаю, что мы можем пройти парламент, и все депутаты, особенно депутаты, за которых голосовали люди, мажоритарщики, поддержали закон. А те партии, которые сегодня говорят об оппозиции к власти, в этом вопросе не могут быть в оппозиции к власти, прикрываясь тем, что это какой-то не такой закон", - сказал Зеленский.
Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.
Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5559 был внесен в ВР 2 июня.
Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, вводит определение лица, имеющего значительное влияние на СМИ, и обязывает подавать "декларации" за контакты с такими лицами.
По словам министра юстиции Дениса Малюськи, в реестр олигархов точно попадут Петр Порошенко и Игорь Коломойский.