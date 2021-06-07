?Елена Зеленская и посол Швеции представили арт-зону в Киеве

Посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг и первая леди Украины Елена Зеленская презентовали арт-зону, посвященную тысячелетней дружбе двух стран. Мероприятие было приурочено к празднованию Национального дня Швеции.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

"Расширяя нашу дружбу и сотрудничество, мы запускаем украиноязычный аудиогид в Музее Ваза в городе Стокгольме. Это самый популярный музей Швеции", - отметила Зеленская.

Музей Ваза (Vasa Museum) - морской музей на острове Юргорден. В нем представлено судно "Ваза" - единственный в мире 64-пушечный корабль XVII века, сохранившийся до наших дней. Его строительство длилось около двух лет. Размеры судна - 52 метра от верхушки мачты до киля и 69 метров от носа до кормы; вес - 1200 тонн. По завершению строительства это был один из самых больших кораблей в мире.

Фото: president.gov.ua

Аудиогид на украинском языке в стокгольмском музее стал 18-м, запущенным в рамках инициативы первой леди Украины. На презентации также установили интерактивные арт-зоны.

"Сегодня мы представляем пеший маршрут по уголкам Швеции прямо здесь, в центре Киева . Эти уголки - это арт-зоны, посвященные тысячелетней дружбе, разнообразию, гендерному равенству, инновационности, экологичности и безбарьерности", - отметил посол Тиберг.

С 6 июня по 1 июля все желающие смогут пройти пешеходным маршрутом от Национального музея истории Украины к Арке дружбы народов, где расположены арт-зоны.

"На маршруте представлены ключевые ценности, которые больше всего объединяют Украину и Швецию", - отметили в ОП.

Фото: president.gov.ua