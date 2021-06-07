Вблизи Славянска нашли тайник с оружием, оставленный боевиками Гиркина

Арсенал заложили в 2014 году для диверсий на территории Украины.

Сотрудники Службы безопасности обнаружили в Донецкой замаскированный тайник с арсеналом оружия, оставленный для боевиков террориста Игоря Гиркина.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ .

По информации спецслужбы, арсенал заложили в 2014 году для диверсий на территории Украины. Схрон был оборудован под фундаментом заброшенного помещения в селе Стародубовка близ Славянска.

Правоохранители изъяли из тайника: 23 гранаты Ф-1 и РГД-5 с запалами, 11 реактивных противотанковых гранат РПГ, а также более 4 тыс. патронов калибра 5,45.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

Фото: ssu.gov.ua

Напомним, россиянин Гиркин участвовал в захвате административных зданий на Донбассе. Кроме того, СБУ установила причастность его, а также подполковника Игоря Безлера, проходившего службу в ГРУ Генштаба Вооруженных сил РоSSии, к убийству депутата Горловского горсовета от партии "Батькивщина" Владимира Рыбака.

После освобождения Славянска от сепаратистов и роSSийских боевиков, Гиркин сбежал из Украины, а позже заявил, что не вернется в "ДНР". Гиркин также первым сообщил о том, что боевики сбили пассажирский самолет Малайзийских авиалиний над Донецком, считая его военным самолетом украинской армии.