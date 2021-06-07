ФСБ заявила о выдворении из РоSSии "агента СБУ"

Мужчине запретили въезд в РФ на 25 лет.

ФСБ заявила о выдворении из РоSSии "агента СБУ"
Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ заявила о выдворении из РоSSии гражданина Украины Алексея Семеняки, которого считают агентом Службы безопасности Украины.

Об этом сообщается на сайте ФСБ.

Мужчине запретили въезд в РоSSию на 25 лет.

Как сообщили в спецслужбе, Семеняка занимался "разведывательно-подрывной деятельностью в интересах украинских спецслужб". В частности, деятельность Семеняки будто бы координировали сотрудники управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

ФСБ утверждает, что украинец подтвердил, что долгое время работал с СБУ и предоставлял им "разноплановую консультационную помощь".

Несмотря на это, роSSийская спецслужба заявила, что мужчина не успел нанести ущерб внешней безопасности РоSSийской Федерации, поэтому его не задерживали.

3 июня мужчина уехал из РоSSии в Украину.

Алексей Семеняка - технический советник и директор по внешним связям в регионе Восточной Европы и Средней Азии интернет-регистратора RIPE NCC.

Фото: linkedin.com / semenyaka

Напомним, что в течение весны ФСБ несколько раз заявила о задержании граждан РФ по подозрению в причастности к радикальной группировке "М.К.У.", якобы связанной с Украиной.

"М.К.У." до 2021 года мало фигурировало в информационном пространстве. Однако после возвращения в январе оппозиционера Алексея Навального из Германии прокремлевские СМИ начали писать, что за протестами в Москве якобы стоит именно эта организация вместе со Службой безопасности Украины.

По определению роSSийских СМИ, "М.К.У." - это созданная в 2018 году в Украине организация неонацистского направления под названием "Маньяки. Культ убийц".

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