Притула вышел из "Голоса"

Бывший кандидат в мэры Киева не согласен с политикой руководства партии.

Притула вышел из "Голоса"
Фото: goloszmin.org

Шоумен Сергей Притула, который осенью 2020 года баллотировался в мэры Киева от партии "Голос", решил уйти из нее.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"Два года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде «Голоса» перед прошлыми парламентскими выборами. Это было сознательное и взвешенное решение. Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили. Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул основатель. Однако, на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии «Голос»", - написал он.

Притула объяснил свое решение тем, что он не согласен с политикой нынешнего руководства партии.

Он подчеркнул, что планирует остаться в политике.

Напомним, что на выборах мэра Киева Сергей Притула занял третье место, за него проголосовали 56,9 тыс. избирателей (7,87%). После проигрыша Притула сказал, что будет готовиться к выборам в Верховную Раду, а весной 2021 года начал говорить о желании стать лидером "Голоса".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздникомЗеленский и Шмыгаль поздравили журналистов с профессиональным праздником
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
В Балтике стартовали военные учения НАТОВ Балтике стартовали военные учения НАТО
Блок рекламы


Похожие новости
Осужденный по "делу Сенцова" Алексей Чирний вышел на свободуОсужденный по "делу Сенцова" Алексей Чирний вышел на свободу
Притула хочет отставки лидера "Голоса" и готов сам возглавить партиюПритула хочет отставки лидера "Голоса" и готов сам возглавить партию
Заместитель Кличко Поворозник вышел на работу после 11-месячного отстраненияЗаместитель Кличко Поворозник вышел на работу после 11-месячного отстранения
Притула уходит из ТВ-проекта "Где логика?" из-за "бенефициаров с роSSийскими паспортами"Притула уходит из ТВ-проекта "Где логика?" из-за "бенефициаров с роSSийскими паспортами"
Притула заявил, что не уходит из политикиПритула заявил, что не уходит из политики
Сергей Притула вышел из руководства "Голоса"Сергей Притула вышел из руководства "Голоса"
В Конституционном Суде заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочийВ Конституционном Суде заявили, что Зеленский вышел за пределы своих полномочий
Микитась вышел из СИЗОМикитась вышел из СИЗО
Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)Маркив вышел из тюрьмы Опера в Италии (обновлено)
После проигрыша в Киеве Притула готовится к выборам в РадуПосле проигрыша в Киеве Притула готовится к выборам в Раду
Последние новости
Подгружаем последние новости