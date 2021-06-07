Притула вышел из "Голоса"

Шоумен Сергей Притула, который осенью 2020 года баллотировался в мэры Киева от партии "Голос", решил уйти из нее.

Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

"Два года назад, 8 июня 2019 года, я объявил о присоединении к команде «Голоса» перед прошлыми парламентскими выборами. Это было сознательное и взвешенное решение. Мне нравилась команда людей, которая собралась под новым политическим брендом, ценности, вокруг которых объединились эти люди, и цель, которую мы совместно перед собой поставили. Не знаю, как бы сложилась история партии, если бы в прошлом году ее не покинул основатель. Однако, на сегодня, 7 июня 2021 года, я объявляю о своем выходе из партии «Голос»", - написал он.

Притула объяснил свое решение тем, что он не согласен с политикой нынешнего руководства партии.

Он подчеркнул, что планирует остаться в политике.