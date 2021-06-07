Байден не будет приглашать Зеленского в Вашингтон перед встречей с Путиным из-за "Нафтогаза", - СМИ

Белый дом отказался от этой идеи "после решения сменить руководство НАК".

Байден не будет приглашать Зеленского в Вашингтон перед встречей с Путиным из-за "Нафтогаза", - СМИ
Фото: РБК-Україна

Белый дом рассматривал возможность приглашения президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон для встречи с Джозефом Байденом накануне его саммита с президентом РоSSии Владимиром Путиным.

Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на источники в администрации Байдена.

"Белый дом рассматривал возможность приглашения ... но отказался организовывать встречу после решения Зеленского сменить руководство государственной энергетической компании "Нафтогаз". Этот шаг вызвал у администрации обеспокоенность тем, что он отказался от усилий по борьбе с коррупцией", - пишет издание.

Байден примет участие в саммите "Большой семерки" в Великобритании 11-13 июня, в саммите НАТО в Брюсселе 14 июня, а 16 июня он встретится с Путиным.

Напомним, Байден рассчитывает обсудить с Путиным ситуацию вокруг событий в Украине и Беларуси, а также - тему стратегической стабильности. Ранее в МИД сообщали, что перед встречей с Путиным президент США проведет переговоры с Зеленским.

Президент Украины во время пресс-конференции по итогам второго года каденции отметил, что опасается, что Байден и Путин договорятся о снятии санкций с "Северного потока".

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