Политика Китая по контролю над рождаемостью может прервать от 2,6 до 4,5 млн рождений уйгуров и других этнических меньшинств на юге округа Синьцзян в течение 20 лет. Это - треть от прогнозируемого населения меньшинств, свидетельствует анализ немецких исследователей, пишет Reuters.

В регионе Синьцзян между 2017 и 2019 годами рождаемость уже упала на 48,7%. Некоторые западные страны утверждают, что политика КНР в отношении преимущественно мусульманских этнических меньшинств в Синьцзяне является геноцидом, но Пекин такие обвинения отрицает.

Правозащитники и местные жители заявляют, что политика включает в себя недавно введенные ограничения на рождаемость среди уйгуров, перевод работников в другие регионы и интернирование приблизительно одного миллиона уйгуров и других меньшинств в сеть лагерей.

"Это действительно демонстрирует намерения, стоящие за долговременным планом правительства Китая по уйгурскому населению", - считает автор исследования Зенц.

По его мнению, увеличение китайского населения на юге Синьцзяна может составить до 25% против 8,4%, как есть сейчас.

Китай заявил, что нынешнее падение рождаемости среди этнических меньшинств якобы связано с полным выполнением квот на рождаемость в регионе, а также с факторами развития.

"Так называемый геноцид в Синьцзяне - чушь. Это проявление скрытых антикитайских сил в США и на Западе, страдающих синофобией", - заявили Reuters в МИД Китая.

Дипломаты утверждают, что данные о снижении рождаемости в Синьцзяне якобы "не отражают истинной ситуации".

Уйгуры - это тюркский коренной народ Восточного Туркестана, который ныне входит в Синьцзян-Уйгурскую автономию Китая.

В феврале 2021 года BBC World News получило запрет на вещание в Китае. BBC систематически сообщало об изнасилованиях женщин в лагерях для этнических уйгуров и других мусульман в китайском регионе Синьцзян. Китай отрицал все обвинения и заявил, что материалы BBC лишены фактов.

КНР, как известно, отселяет уйгурское население в так называемые лагеря перевоспитания. Правозащитники заявляли, что Коран в доме является достаточным основанием для того, чтобы посадить уйгурца в лагерь на несколько месяцев, а то и лет.

Напомним, недавно политбюро Коммунистической партии Китая решило пересмотреть политику "оптимизации рождаемости" и разрешить семьям иметь троих детей. В Китае более трех десятилетий действовало правило "одна семья - один ребенок". Его ввели в 1979 году и отменили в 2015 году в связи с замедлением прироста населения.