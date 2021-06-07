В Китае контроль над рождаемостью может прервать до 4,5 млн рождений детей этнических меньшинств
Пекин отрицает, что намеренно сокращает население меньшинств.
Политика Китая по контролю над рождаемостью может прервать от 2,6 до 4,5 млн рождений уйгуров и других этнических меньшинств на юге округа Синьцзян в течение 20 лет. Это - треть от прогнозируемого населения меньшинств, свидетельствует анализ немецких исследователей, пишет Reuters.
В регионе Синьцзян между 2017 и 2019 годами рождаемость уже упала на 48,7%. Некоторые западные страны утверждают, что политика КНР в отношении преимущественно мусульманских этнических меньшинств в Синьцзяне является геноцидом, но Пекин такие обвинения отрицает.
Правозащитники и местные жители заявляют, что политика включает в себя недавно введенные ограничения на рождаемость среди уйгуров, перевод работников в другие регионы и интернирование приблизительно одного миллиона уйгуров и других меньшинств в сеть лагерей.
"Это действительно демонстрирует намерения, стоящие за долговременным планом правительства Китая по уйгурскому населению", - считает автор исследования Зенц.
По его мнению, увеличение китайского населения на юге Синьцзяна может составить до 25% против 8,4%, как есть сейчас.
Китай заявил, что нынешнее падение рождаемости среди этнических меньшинств якобы связано с полным выполнением квот на рождаемость в регионе, а также с факторами развития.
"Так называемый геноцид в Синьцзяне - чушь. Это проявление скрытых антикитайских сил в США и на Западе, страдающих синофобией", - заявили Reuters в МИД Китая.
Дипломаты утверждают, что данные о снижении рождаемости в Синьцзяне якобы "не отражают истинной ситуации".
Уйгуры - это тюркский коренной народ Восточного Туркестана, который ныне входит в Синьцзян-Уйгурскую автономию Китая.
В феврале 2021 года BBC World News получило запрет на вещание в Китае. BBC систематически сообщало об изнасилованиях женщин в лагерях для этнических уйгуров и других мусульман в китайском регионе Синьцзян. Китай отрицал все обвинения и заявил, что материалы BBC лишены фактов.
КНР, как известно, отселяет уйгурское население в так называемые лагеря перевоспитания. Правозащитники заявляли, что Коран в доме является достаточным основанием для того, чтобы посадить уйгурца в лагерь на несколько месяцев, а то и лет.
Напомним, недавно политбюро Коммунистической партии Китая решило пересмотреть политику "оптимизации рождаемости" и разрешить семьям иметь троих детей. В Китае более трех десятилетий действовало правило "одна семья - один ребенок". Его ввели в 1979 году и отменили в 2015 году в связи с замедлением прироста населения.