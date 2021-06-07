РоSSийский оппозиционер Гудков заявил, что "подъезжает к Киеву"

В РФ он является подозреваемым по делу о неуплате по договору аренды, которое он считает политическим преследованием.

РоSSийский оппозиционер Гудков заявил, что "подъезжает к Киеву"
Дмитро Гудков
Фото: ru.wikipedia.org

Бывший депутат Госдумы РоSSии, оппозиционный политик Дмитрий Гудков сообщил, что выехал в Украину.

Об этом он написал в фейсбуке.

"Подъезжаю к Киеву, где у меня давно запланированы встречи и эфиры (сегодня - у Евгения Киселева). Несколько близких источников из окружения Администрации президента сообщили, что если я не покину страну, фейковое уголовное дело будет продолжено до моего ареста. Если останусь, дали санкцию решить вопрос Гудкова "любым способом". Считаю, что высосанное из пальца "Дело о подвале" было возбуждено исключительно, чтобы не допустить меня на выборы и выдавить из страны как минимум до дня голосования. Надеюсь, что с моим отъездом ретивость жандармов снизится", - отметил Гудков.

Он пояснил, что его решение поддержали родные, в адрес которых также начала поступать "информация об угрозах и рисках".

Позже Гудков добавил, что роSSийский "Интерфакс" пишет, что он якобы нарушил подписку о невыезде.

"У меня нет никакой подписки, не читайте советских газет", - отметил политик.

В интервью роSSийским СМИ Гудков сказал, что в его планах - добраться до болгарского города Варна, где у него родители, пишет BBC.

Напомним, в РФ Гудков является подозреваемым по уголовному делу о причинении имущественного ущерба. Речь идет о неуплате долга по договору аренды нежилого помещения в 2015-2017 годах, а пострадавшим выступает Департамент городского имущества, являющийся собственником помещения.

1 июня Гудкова задержали и отправили в СИЗО на двое суток. Отпустили его через 48 часов, меру пресечения избирать не стали. Кроме того, задерживали в статусе подозреваемой тетю Гудкова Ирина Ермилову.

Сам политик утверждает, что дело, по которому его задержали, связано с фирмой его родителей, к которой он отношения не имеет. По его убеждению, то, что происходит, связано с попыткой не допустить его к участию в выборах в Госдуму.

Отметим, в 2018 году Гудков и кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщали о создании новой политической партии.

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