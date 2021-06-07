Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Боевых потерь среди военнослужащих нет.

Оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 6 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации семь раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

В частности, недалеко от населенного пункта Пески противник дважды открывал огонь из запрещенных минскими договоренностями минометов 120-го калибра и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи поселков Гнутово и Новотошковское роSSийские оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе населенного пункта Широкино враг дважды открывал огонь в сторону наших позиций из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Недалеко от населенного пункта Луганское оккупанты вели огонь из ручных противотанковых, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боевых потерь среди военнослужащих нет.

По состоянию на 7:00 утра 7 июня обстрелов не зафиксировано.

Напомним, в течение дня воскресенья, 6 июня, на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

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