В Балтике стартовали военные учения НАТО

Участие в Baltops берут четыре тысячи военных.

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались 50-е большие военные учения НАТО Baltops.

Об этом пишет Немецкая волна.

В них принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 18-и стран, а также 40 военных кораблей и 60 самолетов.

Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.

Маневры начались у берегов Дании, впоследствии обучение переносится дальше на восток. Впервые в программу внесены отработки оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию.

Учения продлятся до 18 июня.

"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.

Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.

Напомним, в мае в Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений “Sea Breeze-2021”.