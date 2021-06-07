В Балтике стартовали военные учения НАТО

Участие в Baltops берут четыре тысячи военных.

В Балтике стартовали военные учения НАТО
Фото: ЕРА/UPG

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались 50-е большие военные учения НАТО Baltops.

Об этом пишет Немецкая волна.

В них принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 18-и стран, а также 40 военных кораблей и 60 самолетов.

Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.

Маневры начались у берегов Дании, впоследствии обучение переносится дальше на восток. Впервые в программу внесены отработки оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию.

Ein halbes Jahrhundert BALTOPS: Heute startet das maritime US- und #NATO-Gro?man?ver zum 50. Mal. Dieses Jahr nehmen 18 Nationen, 40 Schiffe, 60 Luftfahrzeuge und 4.000 Soldat/innen teil. #BALTOPS50 #StrongerTogether @USNavyEurope @STRIKFORNATO pic.twitter.com/hNBs7QBr71

— Deutsche Marine (@deutschemarine) June 6, 2021

Учения продлятся до 18 июня.

"В этом году мы празднуем 50-летие учений Baltops, которые образуют основу нашей способности к сотрудничеству", - заявил командующий маневрами, американский вице-адмирал Джин Блэк.

Учения Baltops регулярно проходят в балтийском регионе с 1972 года.

Напомним, в мае в Одессе завершилась заключительная конференция по планированию украинско-американских учений “Sea Breeze-2021”.

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