В Балтике стартовали военные учения НАТО

В регионе Балтийского моря в воскресенье, 6 июня, начались 50-е большие военные учения НАТО Baltops.
Об этом пишет Немецкая волна.
В них принимают участие около четырех тысяч военнослужащих из 18-и стран, а также 40 военных кораблей и 60 самолетов.
Кроме 16 стран НАТО, в них задействованы подразделения из Швеции и Финляндии.
Маневры начались у берегов Дании, впоследствии обучение переносится дальше на восток. Впервые в программу внесены отработки оборонительных тактик против кибератак. У побережья Литвы планируется провести десантную операцию.