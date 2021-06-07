Центры вакцинации заработали еще в 7 украинских городах

Это Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишние Плавни и Ровно.

Центры вакцинации заработали еще в 7 украинских городах
Фото: kyivcity.gov.ua

Центры массовой вакцинации от коронавируса заработали еще в 7 украинских городах.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

К Киеву, Одессе и Львову, где такие центры заработали на прошлой неделе, добавились Тернополь, Полтава, Кременчуг, Лубны, Миргород, Горишние Плавни и Ровно.

"Украина наращивает темпы вакцинации населения против COVID-19. В эти выходные центры массовой вакцинации заработали уже в 10 городах", - отметил Шмыгаль.

Он напомнил, что в будни продолжается активная прививочная кампания военных, врачей, работников социальной сферы, учителей и лиц, старше 65 лет. "На этой неделе Украина получила еще более 705 тысяч доз вакцины AstraZeneca в рамках инициативы COVAX. Ее будут использовать, прежде всего, для людей, которые сделали уже первую прививку и должны получить вторую дозу", - добавил премьер.

Среди прочего, Украина получит вакцину от Соединенных Штатов. “США объявили о плане распределения 25 млн доз среди различных стран мира. Украина в этом плане занимает приоритетное место”, – заметил Шмыгаль.

Напомним, с начала прививочной кампании в Украине привито 1 216 602 человека, из них первую дозу получили 1 216 600 человек, полностью иммунизированы – 146 664 человека. По состоянию на 6 июня в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 640 914 человек.

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