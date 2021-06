На Красной площади в столице РоSSии Москве полиция задержала активиста Руслана Осипова. Он стоял в единичном пикете рядом с мавзолеем Ленина, держа в руках плакат Wake up we have a tsar again ("Проснись, у нас снова есть царь").

Об этом сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо".

Отмечается, что пикет продолжался не более десяти секунд. Полицейские задержали Осипова и отвели в отделение, где составили протокол об участии в несогласованной публичной акции. Суд рассмотрит дело 17 июня.

Единичные пикеты по роSSийскому закону не требуют согласования, однако в нем содержится оговорка, что порядок проведения акций на Красной площади и в других районах, прилегающих к Кремлю, определяет президент РоSSии. Де-факто единичные пикеты там запрещены, полиция регулярно задерживает тех, кто пытается их провести.