Пограничников учили работать с дронами

Обучение прошло на базе Центра подготовки по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем.

Фото: mvs.gov.ua

На базе Центра подготовки по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем завершилось обучение персонала Львовского, Луцкого, Мукачевского пограничных отрядов и 10-го мобильного пограничного отряда.

Об этом сообщила пресс-служба украинских пограничников.

Пограничники сдавали квалификационные зачеты по управлению квадрокоптерами Matrice 200V2 и DJI Mavic 2 Enterprise Dual.

Фото: mvs.gov.ua

В ходе подготовки операторы изучали нормативно-правовые акты и административно-распорядительные документы, рассматривали вопросы по организации и выполнения полетов, инженерно-авиационного обеспечения, структуры и порядка использования воздушного пространства Украины и др.

Фото: mvs.gov.ua

"Также во время учебно-тренировочных полетов пограничники осуществляли воздушный мониторинг учебного участка государственной границы по выявлению признаков противоправной деятельности, обследовали определенные районы на предмет поиска нарушителей и осуществляли их сопровождение", - говорится в сообщении.

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Фото: mvs.gov.ua

Напомним, беспилотный разведывательный летательный аппарат "Аист 100" принят на вооружение Вооруженных сил Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска"Беркутовец" Зинченко после обмена в 2019 году поступил в оккупационные войска
Блок рекламы


Похожие новости
В Минэкономики будет работать дочь министра времен ЯнуковичаВ Минэкономики будет работать дочь министра времен Януковича
ВСУ получили модернизированную радиолокационную станцию 35Д6МВСУ получили модернизированную радиолокационную станцию 35Д6М
Украинские ученые получили награды от президентаУкраинские ученые получили награды от президента
Наблюдательному совету "Нафтогаза" предложат остаться работать под гарантии сохранения диалога с Витренко, - ЕрмакНаблюдательному совету "Нафтогаза" предложат остаться работать под гарантии сохранения диалога с Витренко, - Ермак
Медведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, - Офис генпрокурораМедведчуку вручили ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста, - Офис генпрокурора
Семь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозренияСемь действующих и бывших сотрудников Департамента соцполитики КГГА получили подозрения
Правительство призвало Наблюдательный совет "Нафтогаза" доработать до завершения конкурса на должности новых членовПравительство призвало Наблюдательный совет "Нафтогаза" доработать до завершения конкурса на должности новых членов
Мендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницейМендель уходит с должности пресс-секретаря Зеленского, но будет работать в Офисе президента советницей
РоSSийские паспорта получили 400 тысяч жителей ОРДЛОРоSSийские паспорта получили 400 тысяч жителей ОРДЛО
Бывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам МайданаБывшему главе Днепровского суда Киева вручили новое подозрение по делам Майдана
Последние новости
Подгружаем последние новости