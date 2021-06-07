Пограничников учили работать с дронами
Обучение прошло на базе Центра подготовки по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем.
На базе Центра подготовки по применению и эксплуатации беспилотных авиационных систем завершилось обучение персонала Львовского, Луцкого, Мукачевского пограничных отрядов и 10-го мобильного пограничного отряда.
Об этом сообщила пресс-служба украинских пограничников.
Пограничники сдавали квалификационные зачеты по управлению квадрокоптерами Matrice 200V2 и DJI Mavic 2 Enterprise Dual.
В ходе подготовки операторы изучали нормативно-правовые акты и административно-распорядительные документы, рассматривали вопросы по организации и выполнения полетов, инженерно-авиационного обеспечения, структуры и порядка использования воздушного пространства Украины и др.
"Также во время учебно-тренировочных полетов пограничники осуществляли воздушный мониторинг учебного участка государственной границы по выявлению признаков противоправной деятельности, обследовали определенные районы на предмет поиска нарушителей и осуществляли их сопровождение", - говорится в сообщении.
Напомним, беспилотный разведывательный летательный аппарат "Аист 100" принят на вооружение Вооруженных сил Украины.