Таиланд передал посольству Украины прах Андрея Бешты

44-летний дипломат скончался 30 мая.

Таиланд передал посольству Украины прах Андрея Бешты
Андрій Бешта
Фото: Твіттер Володимира Зеленського

Тайская сторона передала посольству Украины прах чрезвычайного и полномочного посла Андрея Бешты, который умер 30 мая.

Об этом сообщило посольство Украины в Таиланде.

"Сегодня утром тайская сторона передала Посольству Украины в Королевстве Таиланд прах Посла Андрея Бешты. В течение всей недели в буддистском храме Wat Thep Sirinthrawat Ratchaworawihan проходила похоронная церемония", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

Фото: facebook.com/ukr.embassy.thailand

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Королевстве Таиланд Андрей Петрович Бешта скончался на 45-м году жизни.

Бешта начал работу в МИД Украины в 1998 году после окончания факультета международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко. Работал в сфере многосторонних отношений в центральном аппарате МИД, направлялся в зарубежные командировки в Постоянное представительство Украины при ООН в Нью-Йорке и Посольство Украины в Таиланде, был членом украинской делегации для участия в работе 67-70-й сессий Генеральной Ассамблеи ООН.

С ноября 2015 года занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Королевстве Таиланд. С 2017 года был также послом Украины в Лаосе и Мьянме по совместительству.

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