Швейцария готовится к встрече Байдена и Путина: полиция Женевы арендует бронетехнику

В стране готовят меры по ограничению доступа летательных аппаратов над Женевой, аналогичные тем, что используют в Давосе.

В Швейцарии готовят меры по ограничению доступа летательных аппаратов над Женевой на время встречи президента США Джо Байдена и президента РоSSии Владимира Путина в Женеве.

Об этом пишет interfax.ua.com со ссылкой на швейцарские СМИ .

По их информации, ограничения будут существенными.

Над ограничениями работает Швейцарское федеральное управление по гражданской авиации совместно с ВВС страны, федеральными службами и авиадиспетчерами.

Издание tdg.ch объясняет, что процедура "аналогична той, которую используют во время Всемирного экономического форума в Давосе".

Кроме того, специалисты по безопасности осмотрели пляж "О-Вив" на берегу Женевского озера на случай, если там нужно будет устанавливать компоненты систем противовоздушной обороны.

Ожидается, что власти Швейцарии на следующей неделе примут решение о присоединении вооруженных сил страны к обеспечению безопасности в Женеве во время встречи. Со своей стороны, полиция Женевы уже решила взять в аренду несколько единиц бронетехники.

Напомним, Байден встретится с Путиным в Женеве 16 июня в рамках своего визита в Европу.