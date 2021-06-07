Мексика выбирает Нижнюю палату Конгресса, губернаторов и местных чиновников

Выборы считаются ключевыми для обещанного президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором "преобразования" страны.

Мексика выбирает Нижнюю палату Конгресса, губернаторов и местных чиновников
Андрес Мануэль Лопес Обрадор
Фото: ЕРА/UPG

Мексиканцы голосуют в воскресенье, 6 июня, на выборах в Нижнюю палату Конгресса или Палату депутатов. Участки открылись в 13:00 по Гринвичу.

Об этом пишет france24.com.

Должны выбрать 500 депутатов, а также 15 из 32 губернаторов штатов и тысячи местных политиков.

Выборы считают ключевыми для обещанного президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором "преобразования" страны, опустошенной пандемией коронавируса, глубокой рецессией и насилием, связанным с наркотиками.

План реформ президента известен под названием "Четвертая трансформация".

Профессор Университета Южной Калифорнии Памела Стар во время дискуссии отметила, что эти выборы определят будущее Мексики.

"Избиратели действительно выбирают между двумя конкурирующими перспективами Мексики и ее будущим - между "четвертой трансформацией" Лопеса Обрадора и в определенной степени возвращением к политике, которая ей предшествовала", - отметила она.

Напомним, Обрадор был избран в 2018 году сроком на шесть лет, пообещав пересмотреть "неолиберальную" экономическую модель Мексики, искоренить коррупцию и прекратить разгул привилегированной элиты.

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