Сассоли поддерживает вступление в ЕС стран Западных Балкан

"Такое расширение может стать крайне выгодным как для самого региона, так и для Европы".

Сассоли поддерживает вступление в ЕС стран Западных Балкан
Давид Сассоли
Фото: ЕРА/UPG

Глава Европейского парламента Давид Сассоли поддерживает вступление в Евросоюз стран Западных Балкан.

Об этом пишет Немецкая волна.

По мнению итальянского политика, такое расширение "может стать крайне выгодным как для самого региона, так и для Европы в целом, поскольку будет способствовать стабильности, процветанию и миру на континенте".

Скорость воплощения этого плана зависит от того, насколько успешно будут выполнены необходимые критерии для вступления в ЕС в каждой из этих стран.

К Западным Балканам относят Сербию и Черногорию, с которыми Брюссель уже ведет соответствующие переговоры, а также Албанию и Северную Македонию, которые официально считаются кандидатами на вступление в ЕС.

К региону также относятся Босния и Герцеговина и Косово, которые являются потенциальными кандидатами.

Расширение евроблока поддерживают не все. В 2019 году Франция, Нидерланды и Дания заблокировали решение ЕС о начале переговоров о вступлении в ЕС Северной Македонии и Албании, сославшись на отсутствие прогресса в сфере реформ в этих странах.

В конце 2020 года Чехия и Словакия блокировали подписание важного документа, который способствует интеграции стран Западных Балкан. В то же время Болгария выступает резко против переговоров с Северной Македонией.

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