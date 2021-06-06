В НАТО обеспокоены усилением зависимости Беларуси от РоSSии

В Альянсе также отметили растущую активность в отношениях между Россией и Китаем.

Взаимодействие РоSSии и Беларуси в последнее время вызывает серьезную обеспокоенность в НАТО.

Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, пишет Interfax.com.ua.

В интервью немецкому еженедельнику Welt am Sonntag он сказал, что страны-члены НАТО "всерьез обеспокоены" тесным взаимодействием между президентами Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, которое наблюдается в последние месяцы.

К тому же, по его словам, Беларусь становится "все более зависимой" от РоSSии.

Столтенберг предостерег Москву и Минск от дестабилизации обстановки на восточном фланге альянса, отметив, что НАТО готов защищаться.

Генсек альянса также отметил растущую активность в отношениях между Россией и Китаем, которые, как он считает, "все теснее сотрудничают как в политическом, так и в военном планах".

Столтенберг обратил внимание, что Москва и Пекин все чаще координируют свои действия в международных организациях, в частности в ООН , а также "проводят совместные военные учения, дальние полеты боевых самолетов и морские операции, интенсивно обмениваясь опытом в сфере вооружений и контроля над интернетом".

"Это - новое измерение и серьезный вызов", - подчеркнул он.

Напомним, "агрессивные действия РоSSии" и международные изменения в сфере безопасности, связанные с усилением Китая, обсудят на саммите НАТО 14 июня с участием президента США Джо Байдена.

Столтенберг также заявил, что НАТО продолжит обеспечивать надежное сдерживание и защиту от вражеских действий РоSSии, однако верит в возможность диалога с Москвой.