На Донбассе подорвался украинский военный

Оккупанты стреляли сегодня у Песков.

В течение субботы, 5 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе обстрелов со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации не зафиксировано.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

По состоянию на 07:00 воскресенья, 6 июня, роSSийско-оккупационные войска один раз обстреляли украинские позиции из миномета 120-го калибра вблизи населенного пункта Пески.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий получил боевое травмирование. Ему оказана необходимая медицинская помощь, его доставили в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника - средней тяжести.

Напомним, в течение пятницы, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.