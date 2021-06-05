В Сербии начали производить "Спутник V"

РоSSийскую вакцину от ковида будут производить в вирусологическом институте "Торлак" в Белграде.

В Сербии начали производить "Спутник V"
Фото: Вакцину вироблятимуть у вірусологічному інституті “Торлак” у Белграді.

В Сербии начали производить роSSийскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.

Об этом пишет Радио Свобода.

Вакцину будут производить в вирусологическому институте "Торлак" в Белграде.

Торжества прошли в видеоформате в пятницу, 4 июня, при участии президентов Сербии и РоSSии.

Президент РФ Владимир Путин назвал "странными и контрпродуктивными" попытки некоторых стран ограничить применение роSSийской вакцины. По его словам, "Спутник" - "одна из наиболее эффективных вакцин в мире”.

Пробное производство вакцины начали в апреле, отмечает издание. Cубстанцию для нее привозят из РоSSии, в Белграде ее только пакуют в ампулы. До сих пор было произведено три пробные серии, которые "прошли соответствующий контроль в РоSSии и получили положительную оценку".

На этом этапе планируют произвести 4 миллиона доз. Впоследствии белградский институт должен овладеть полным циклом производства вакцины.

Отметим, вакцина "Спутник V» не признана Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам.

Напомним, власти Сербии решили выплатить по 3 тысячи динаров (около 850 гривень) каждому гражданину старше 16 лет, который до 31 мая получит хотя бы одну прививку от коронавируса.

Вакцинацию от коронавируса в стране начали в декабре прошлого года.

Кроме роSSийской вакцины, там применяют китайскую вакцину Sinopharm, британскую AstraZeneka и американо-немецкий Phizer/BiоNTech. Две дозы пока получили 44% из 6,9 миллиона человек, живущих в стране, одну дозу - 30%.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Блок рекламы


Похожие новости
США начали вывод войск из АфганистанаСША начали вывод войск из Афганистана
В Мьянме начались боевые действияВ Мьянме начались боевые действия
В Казахстане начали прививать от ковида собственной вакциной, не прошедшей третью фазу испытанийВ Казахстане начали прививать от ковида собственной вакциной, не прошедшей третью фазу испытаний
В Украине начали вакцинировать сотрудников ГСЧСВ Украине начали вакцинировать сотрудников ГСЧС
Во Львове начали демонтаж барельефов Монумента славыВо Львове начали демонтаж барельефов Монумента славы
В Балтийском море начались противоминные учения НАТО Open SpiritВ Балтийском море начались противоминные учения НАТО Open Spirit
Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"Степанов: "когда в мире идет настоящая война за вакцины, выход один - начать производить свою"
В Раде начали рассмотрение около 3000 поправок к законопроекту о земельной реформеВ Раде начали рассмотрение около 3000 поправок к законопроекту о земельной реформе
В Украине начали работу новые окружные прокуратурыВ Украине начали работу новые окружные прокуратуры
В Нью-Йорке начали расследование в отношении импичмента губернатора штата Эндрю Куомо, которого обвинили в домогательствахВ Нью-Йорке начали расследование в отношении импичмента губернатора штата Эндрю Куомо, которого обвинили в домогательствах
Последние новости
Подгружаем последние новости