РоSSийскую вакцину от ковида будут производить в вирусологическом институте "Торлак" в Белграде.

Фото: Вакцину вироблятимуть у вірусологічному інституті “Торлак” у Белграді.

В Сербии начали производить роSSийскую вакцину от коронавируса “Спутник V”.

Об этом пишет Радио Свобода.

Вакцину будут производить в вирусологическому институте "Торлак" в Белграде.

Торжества прошли в видеоформате в пятницу, 4 июня, при участии президентов Сербии и РоSSии.

Президент РФ Владимир Путин назвал "странными и контрпродуктивными" попытки некоторых стран ограничить применение роSSийской вакцины. По его словам, "Спутник" - "одна из наиболее эффективных вакцин в мире”.

Пробное производство вакцины начали в апреле, отмечает издание. Cубстанцию для нее привозят из РоSSии, в Белграде ее только пакуют в ампулы. До сих пор было произведено три пробные серии, которые "прошли соответствующий контроль в РоSSии и получили положительную оценку".

На этом этапе планируют произвести 4 миллиона доз. Впоследствии белградский институт должен овладеть полным циклом производства вакцины.

Отметим, вакцина "Спутник V» не признана Всемирной организацией здравоохранения и Европейским агентством по лекарственным средствам.

Напомним, власти Сербии решили выплатить по 3 тысячи динаров (около 850 гривень) каждому гражданину старше 16 лет, который до 31 мая получит хотя бы одну прививку от коронавируса.

Вакцинацию от коронавируса в стране начали в декабре прошлого года.

Кроме роSSийской вакцины, там применяют китайскую вакцину Sinopharm, британскую AstraZeneka и американо-немецкий Phizer/BiоNTech. Две дозы пока получили 44% из 6,9 миллиона человек, живущих в стране, одну дозу - 30%.