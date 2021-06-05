Оккупанты стреляли у Песков и Новгородского

За сутки враг стрелял дважды.

Оккупанты стреляли у Песков и Новгородского
Фото: pravda.com.ua

В течение пятницы, 4 июня, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбасcе вооруженные формирования РоSSийской Федерации дважды нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Недалеко от населенного пункта Пески и Новгородского враг открывал огонь из минометов 82-го калибра.

Обо всех фактах нарушений украинская сторона СЦКК оперативно сообщила СММ ОБСЕ.

По состоянию на 07:00 5 июня нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Боевых потерь среди наших защитников нет.

"Украинские военные контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня", - говорится в сообщении.

Напомним, президент Владимир Зеленский предложил создать новый формат переговоров по урегулированию ситуации в Украине и вокруг нее. В новый формат должны войти вопросы не только урегулирования ситуации на Донбассе, но и возвращения временно оккупированного Крыма под контроль Украины и строительства газопровода "Северный поток-2".

По словам президента, такой формат можно было бы объединить с "нормандским".

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