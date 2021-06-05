На заместителя главы АРМА совершили нападение

Неизвестные совершили несколько выстрелов в заместителя главы АРМА Владимира Павленко, он получил ранения средней степени тяжести.

На заместителя главы АРМА совершили нападение
Фото: Макс Требухов

Утром 2 июня было совершено нападение на заместителя главы Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления коррупционными активами (АРМА) Владимира Павленко, угрозы его жизни нет.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства.

Отмечается, что нападение произошло возле дома, в котором проживает Павленко.

"По информации правоохранительных органов, неустановленные лица совершили несколько выстрелов из огнестрельного оружия, в результате чего Павленко получил ранения средней степени тяжести. Сейчас чиновник находится в больнице, его состояние стабильное, угрозы жизни нет", - говорится в сообщении.

Напомним, в феврале этого года в АРМА сообщали о систематическом давлении в форме запугивания, прямых угроз и дискредитационных акций.

Заместитель главы АРМА Владимир Павленко отмечал, что неизвестные в частности разбили окна в авто и облили кровью подъезд лицам из руководства Агентства, ответственным за принятие решений. Кто именно за этим стоит, в АРМА не знают.

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