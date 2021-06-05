Добровольцам батальона "Айдар" предоставили статус участников боевых действий

Бойцам добровольческого батальона "Айдар", принимавшим участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году, вручили удостоверение участника боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Отмечается, что сегодня состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте. Во время него 26 добровольцев получили удостоверение участника боевых действий.

"Я знаю, что вы шли по Украине с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину", - сказал глава Консультативного совета Сергей Куницын.

Участники заседания также почтили память погибших защитников минутой молчания.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военнослужащему батальона "Айдар" Игорю Филипчуку, который погиб в бою с роSSийскими войсками у Хрящеватого.