Добровольцам батальона "Айдар" предоставили статус участников боевых действий

Удостоверение участника боевых действий получили 26 добровольцев.

Добровольцам батальона "Айдар" предоставили статус участников боевых действий

Бойцам добровольческого батальона "Айдар", принимавшим участие в антитеррористической операции на востоке Украины в 2014 году, вручили удостоверение участника боевых действий.

Об этом сообщает пресс-служба главы державы.

Отмечается, что сегодня состоялось очередное заседание Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при президенте. Во время него 26 добровольцев получили удостоверение участника боевых действий.

"Я знаю, что вы шли по Украине с открытой душой. Прошло семь лет, чтобы вы получили статус участника боевых действий. Это серьезный шаг. Мы вам благодарны за то, что вы защищали и продолжаете защищать Украину", - сказал глава Консультативного совета Сергей Куницын.

Участники заседания также почтили память погибших защитников минутой молчания.

Напомним, в декабре прошлого года президент Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины военнослужащему батальона "Айдар" Игорю Филипчуку, который погиб в бою с роSSийскими войсками у Хрящеватого.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский допускает вынесение вопроса о статусе олигархов на референдумЗеленский допускает вынесение вопроса о статусе олигархов на референдум
Рада планирует повысить статус ГоскосмосаРада планирует повысить статус Госкосмоса
СБУ задержала агента "МГБ ДНР", который прикрывался статусом партнера Управления Верховного комиссара ООНСБУ задержала агента "МГБ ДНР", который прикрывался статусом партнера Управления Верховного комиссара ООН
На Львовщине разоблачили врача, которая требовала с участников ООС взятки за оформление инвалидностиНа Львовщине разоблачили врача, которая требовала с участников ООС взятки за оформление инвалидности
Лукашенко пригласил представителей "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с ПротасевичемЛукашенко пригласил представителей "ЛНР" в Беларусь для следственных действий с Протасевичем
Рудик: "Голос" будет инициировать создание ВСК, если Минздрав не начнет аудит действий СтепановаРудик: "Голос" будет инициировать создание ВСК, если Минздрав не начнет аудит действий Степанова
Литва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата, - СМИЛитва лишила Шария статуса беженца и объявила персоной нон грата, - СМИ
Порошенко в интервью Le Figaro: нам надо быстро получить План действий по членству в НАТОПорошенко в интервью Le Figaro: нам надо быстро получить План действий по членству в НАТО
Украина выдвинула подозрение роSSийскому генералу за блокирование батальона морпехов в Феодосии в 2014 годуУкраина выдвинула подозрение роSSийскому генералу за блокирование батальона морпехов в Феодосии в 2014 году
Нардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима ЛукашенкоНардепа Шевченко исключили из фракции "Слуга народа" после одобрения действий режима Лукашенко
Последние новости
Подгружаем последние новости