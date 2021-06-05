Экс-директору предприятия "Укроборонпрома" в Харькове сообщили о подозрении

Контрразведка Службы безопасности Украины подозревает бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий ГК "Укроборонпром" в оказании иностранному заказчику услуг военного назначения без получения соответствующего разрешения.

Об этом информирует пресс-центр СБУ .

Сотрудники СБУ выяснили, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему оно осуществляло техническое обслуживание военно-транспортного самолета Минобороны одной из зарубежных стран. Установлено, что договор был заключен с нарушением требований украинского законодательства.

Директор предприятия лично принял решение оказать иностранному заказчику услуги военного назначения без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

На данный момент следователи СБУ сообщили экс-директору государственного предприятия о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.