Экс-директору предприятия "Укроборонпрома" в Харькове сообщили о подозрении

Госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт без получения соответствующего разрешения.

Экс-директору предприятия "Укроборонпрома" в Харькове сообщили о подозрении

Контрразведка Службы безопасности Украины подозревает бывшего гендиректора одного из харьковских предприятий ГК "Укроборонпром" в оказании иностранному заказчику услуг военного назначения без получения соответствующего разрешения.

Об этом информирует пресс-центр СБУ.

Сотрудники СБУ выяснили, что госпредприятие подписало внешнеэкономический контракт. Согласно ему оно осуществляло техническое обслуживание военно-транспортного самолета Минобороны одной из зарубежных стран. Установлено, что договор был заключен с нарушением требований украинского законодательства.

Директор предприятия лично принял решение оказать иностранному заказчику услуги военного назначения без получения разрешения Государственной службы экспортного контроля Украины.

На данный момент следователи СБУ сообщили экс-директору государственного предприятия о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю) Уголовного кодекса Украины.

Ранее СБУ пресекла попытку контрабанды оружия в РоSSию более чем на $100 тысяч.

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