РоSSиянам и полякам запретили въезд в Украину из-за фильма и фестиваля в Крыму

Пятеро иностранцев не смогут попасть в нашу страну в течение трех лет.

Трем гражданам РоSSии и двум гражданам Польши запретили въезд в Украину из-за участия в съемках фильма и фестивале в Крыму.

Об этом говорится на странице представительства президента Украины в АРК в Facebook.

Министерство культуры и информационной политики Украины в мае внесло их в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Такие действия стали реакцией на факты съемки в Севастополе военной драмы «Небо» о роSSийских военных в войне в Сирии и участие этих лиц в так называемом "международном музыкальном фестивале "Дорога на Ялту”.

Служба безопасности Украины запретила этим иностранцам въезд на территорию Украины сроком на три года.

"Соответствующие решения Министерства культуры и информационной политики Украины и Службы безопасности Украины стали реакцией, в том числе и на обращение представительства", - говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что в настоящее время продолжается расследование в рамках уголовного производства в отношении 60 роSSийских артистов, пишет Радио Свобода.

Напомним, Кабинет Министров планирует утвердить проект распоряжения о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер к 11 роSSийским представителям сферы культуры и искусств.