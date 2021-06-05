Зеленский допускает вынесение вопроса о статусе олигархов на референдум
На такой шаг он пойдет, если кто-то будет договариваться с народными депутатами о провале законопроекта о статусе олигархов.
Президент Владимир Зеленский уверяет, что если кто-то будет договариваться с народными депутатами о провале законопроекта о статусе олигархов, он будет инициировать проведение всеукраинского референдума по этому вопросу.
Об этом он заявил в обращении по результатам заседания Совета национальной безопасности и обороны.
"Для тех, кто попытается раскачать, убедить, переломить или договориться с депутатами парламента по этому закону, у меня будет один вопрос. Это вопрос о статусе олигархов, который будет вынесен на всеукраинский референдум. Этот вопрос будет первым. А для кого-то, возможно, последним", - сказал Зеленский.
Зеленский выразил удивление, что в Украине столько "экспертов деолигархизации".
Глава государства также упрекнул, что за 30 лет ни один из политиков никогда не ставил вопрос олигархов.
В то же время он подчеркнул, что законопроект о деолигархизации является лишь первым шагом, который призван создать фундамент для противодействия олигархическому воздействию.
Напомним, 15 апреля президент Зеленский инициировал разработку закона об олигархах. Президент рассказал, что у олигархов будет выбор: продолжать деятельность и попасть под санкции или нет. По его словам, потенциальным олигархам дадут время избавиться от этого влияния.
Законопроект "О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)" №5559 был внесен в ВР 2 июня.
Законопроект предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, вводит определение лица, имеющего значительное влияние на СМИ, и обязывает подавать "декларации" за контакты с такими лицами.