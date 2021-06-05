ВОЗ предупреждает о недостатке вакцин в рамках программы COVAX

ВОЗ до сих пор не получила достаточного количества доз по ряду стран.

ВОЗ предупреждает о недостатке вакцин в рамках программы COVAX
Фото: myseldon.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об угрозе срыва реализации программы COVAX из-за нехватки доз вакцин против COVID-19.

Об этом заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Ейлвард, сообщает France24.

"Мы прогнозируем нехватку, если не получим дозы. Мы все еще не на правильном пути: у нас нет достаточного количества доз по ряду стран, которые мы должны получить в определенные сроки, чтобы помочь миру выйти из этой ситуации (пандемии коронавируса - ред.)", - сказал Брюс Ейлвард.

Он видит две главные угрозы для реализации программы: дефицит запланированных пожертвований в июне-июле, а также недостаточные темпы вакцинации.

"Если мы собираемся достичь уровня вакцинации по крайней мере в 30-40% населения мира в этом году, то мы должны вакцинировать еще 250 миллионов людей в период с сегодняшнего дня до конца сентября", - отметил помощник гендиректора ВОЗ.

Напомним, Украине выделено 1 776 000 доз вакцины от AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной программы COVAX.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Блок рекламы


Похожие новости
Центры массовой вакцинации от COVID-19 открывают в Ровно и еще шести городахЦентры массовой вакцинации от COVID-19 открывают в Ровно и еще шести городах
ЮНИСЕФ доставил в Украину более 700 тысяч доз вакцины AstraZenecaЮНИСЕФ доставил в Украину более 700 тысяч доз вакцины AstraZeneca
Украина и Грузия предварительно согласовали взаимное признание документов о вакцинацииУкраина и Грузия предварительно согласовали взаимное признание документов о вакцинации
Украина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакцинойУкраина, Грузия и Молдова попросили Еврокомиссию поделиться вакциной
Словакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковидаСловакия выделила Украине €600 тыс. на закупку вакцины от ковида
Центр вакцинации в Одессе откроют на университетском стадионеЦентр вакцинации в Одессе откроют на университетском стадионе
В Киеве откроют центр вакцинации в МВЦ на ЛевобережнойВ Киеве откроют центр вакцинации в МВЦ на Левобережной
Лукашенко собрался открыть на границе пункты вакцинации "Спутником" для граждан УкраиныЛукашенко собрался открыть на границе пункты вакцинации "Спутником" для граждан Украины
США рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - ЛяшкоСША рассматривают возможность сотрудничества относительно поставок и производства вакцин в Украине, - Ляшко
Адвокаты Порошенко считают, что последние программы Bihus.Info не были независимыми журналистскими расследованиямиАдвокаты Порошенко считают, что последние программы Bihus.Info не были независимыми журналистскими расследованиями
Последние новости
Подгружаем последние новости