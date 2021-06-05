ВОЗ предупреждает о недостатке вакцин в рамках программы COVAX

ВОЗ до сих пор не получила достаточного количества доз по ряду стран.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об угрозе срыва реализации программы COVAX из-за нехватки доз вакцин против COVID-19.

Об этом заявил помощник гендиректора ВОЗ Брюс Ейлвард, сообщает France24.

"Мы прогнозируем нехватку, если не получим дозы. Мы все еще не на правильном пути: у нас нет достаточного количества доз по ряду стран, которые мы должны получить в определенные сроки, чтобы помочь миру выйти из этой ситуации (пандемии коронавируса - ред.)", - сказал Брюс Ейлвард.

Он видит две главные угрозы для реализации программы: дефицит запланированных пожертвований в июне-июле, а также недостаточные темпы вакцинации.

"Если мы собираемся достичь уровня вакцинации по крайней мере в 30-40% населения мира в этом году, то мы должны вакцинировать еще 250 миллионов людей в период с сегодняшнего дня до конца сентября", - отметил помощник гендиректора ВОЗ.

Напомним, Украине выделено 1 776 000 доз вакцины от AstraZeneca/Oxford в рамках глобальной программы COVAX.