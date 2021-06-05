Зеленский ввел в состав СНБО министра экономики Любченко

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Зеленский ввел в состав СНБО министра экономики Любченко
Фото: Скріншот

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны первого вице-премьер-министра, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексея Любченко.

Об этом сообщается в указе президента "Об изменении в составе СНБО" №227.

Частичным изменением ст. 1 указа президента от 15 декабря 2014 года № 929 "О составе СНБО" в него был введен Любченко.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила руководителя Государственной налоговой службы Любченко первым вице-премьер-министром, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. О кандидатуре Любченко на эту должность стало известно сразу после появления информации о скорой отставке Игоря Петрашко. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что "Любченко в должности руководителя Государственной налоговой службы увеличил поступления за счет правильного построения процессов и администрирование".

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил новому министру экономики возобновить работу Комитета по назначениям.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"На западе РФ создадут 20 новых военных частей из-за "угрозы НАТО"
Коломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархахКоломойский отреагировал на законопроект Зеленского об олигархах
ОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка землиОПЗЖ устроила митинг возле Рады против введения рынка земли
Дело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую перепискуДело Шеремета: в суде обнародовали адвокатскую переписку
Лукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление ЗападаЛукашенко пообещал Путину "некоторые документы" и пожаловался на давление Запада
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский допускает вынесение вопроса о статусе олигархов на референдумЗеленский допускает вынесение вопроса о статусе олигархов на референдум
Первые 20 бывших топ-чиновников выехали из резиденций в Конча-Заспе, - СНБОПервые 20 бывших топ-чиновников выехали из резиденций в Конча-Заспе, - СНБО
На заседании СНБО обсудили неотложные меры по углублению интеграции Украины в НАТОНа заседании СНБО обсудили неотложные меры по углублению интеграции Украины в НАТО
Зеленский не подпишет закон о е-декларировании, - Офис президентаЗеленский не подпишет закон о е-декларировании, - Офис президента
Зеленский рассказал, что будит министров каждый день "раньше, чем их iPhone"Зеленский рассказал, что будит министров каждый день "раньше, чем их iPhone"
Зеленский ветировал закон о старостах из-за скандальной правки "под Совгирю"Зеленский ветировал закон о старостах из-за скандальной правки "под Совгирю"
Зеленский утвердил Стратегию человеческого развитияЗеленский утвердил Стратегию человеческого развития
Зеленский ввел в действие решение СНБО об активизации урегулирования на ДонбассеЗеленский ввел в действие решение СНБО об активизации урегулирования на Донбассе
СНБО проведет заседание 4 июняСНБО проведет заседание 4 июня
Зеленский внес в Раду закон об олигархахЗеленский внес в Раду закон об олигархах
Последние новости
Подгружаем последние новости