Зеленский ввел в состав СНБО министра экономики Любченко

Указ президента вступает в силу со дня его опубликования.

Президент Владимир Зеленский ввел в состав Совета национальной безопасности и обороны первого вице-премьер-министра, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Алексея Любченко.

Об этом сообщается в указе президента "Об изменении в составе СНБО" №227.

Частичным изменением ст. 1 указа президента от 15 декабря 2014 года № 929 "О составе СНБО" в него был введен Любченко.

Документ вступает в силу со дня его опубликования.

Напомним, 20 мая Верховная Рада назначила руководителя Государственной налоговой службы Любченко первым вице-премьер-министром, министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. О кандидатуре Любченко на эту должность стало известно сразу после появления информации о скорой отставке Игоря Петрашко. Глава партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявлял, что "Любченко в должности руководителя Государственной налоговой службы увеличил поступления за счет правильного построения процессов и администрирование".

Премьер-министр Денис Шмыгаль поручил новому министру экономики возобновить работу Комитета по назначениям.